Escritura na mão: Muribeca lança programa de regularização fundiária urbana

O município de Muribeca deu um passo importante para garantir dignidade e segurança jurídica aos seus cidadãos ao iniciar o Programa de Regularização Fundiária Urbana (REURB), em parceria com a empresa Agilize e de forma gratuita. A iniciativa tem como objetivo permitir que famílias que há anos vivem em imóveis sem documentação legal possam finalmente obter a escritura de suas propriedades.

A regularização fundiária é essencial para assegurar o direito à moradia e possibilitar que os proprietários tenham acesso a benefícios como financiamentos, serviços públicos e valorização imobiliária. Com a escritura em mãos, os moradores poderão investir em suas casas com mais tranquilidade, além de evitar problemas futuros com disputas ou desapropriações.

Nesta primeira fase, o programa atenderá áreas de interesse social (REURB-S), voltadas para famílias de baixa renda. A parceria com a Agilize garante agilidade e transparência no processo, facilitando a emissão das escrituras e promovendo um desenvolvimento urbano mais organizado e seguro para todos.

Para Josimar Ferreira, diretor de operações da Agilize, o programa é um marco para a cidade. “Estamos trazendo um processo ágil, moderno e acessível para que os moradores de Muribeca tenham o direito à sua propriedade de forma definitiva. A escritura gratuita é um grande avanço, e nosso compromisso é garantir que tudo ocorra com transparência e eficiência”, destacou.

O prefeito Mário de Sandra reforçou a importância da ação para a qualidade de vida dos muribequenses. “Esse programa traz dignidade às famílias e resolve um problema antigo de falta de documentação. A nossa gestão tem um compromisso com a população, e essa é mais uma prova de que estamos trabalhando para transformar a vida das pessoas”, afirmou.

O evento de lançamento do programa acontece na próxima terça-feira, 11 de fevereiro, às 19h, na Academia de Saúde, ao lado da Igreja Matriz. Nesta primeira etapa, os moradores da Teixeira de Freitas serão os primeiros beneficiados com a entrega das escrituras.

Por Genison Balbino