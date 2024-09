Espaço Cuidar do Santa Maria promove conversa sobre ‘Setembro Amarelo’

Durante todo o mês de setembro, o Espaço Cuidar do Santa Maria sediará momentos de dinâmicas e conversas alusivas ao ‘Setembro Amarelo’. Tais atividades iniciaram na tarde da terça-feira, 3, com a roda de conversa com o tema ‘Você sabe o que é a campanha do Setembro Amarelo?’, onde as senhoras da comunidade participaram de uma dinâmica e puderam compartilhar suas experiências.

A psicóloga que atua no espaço, Raquel Amparo, explica a importância de ter atividades como estas para a comunidade. “Cada pessoa que a gente informa, que a gente mostra os sinais e sintomas tratados na campanha do Setembro Amarelo pode identificar tanto na sociedade, no entorno delas, como na família delas e até nelas mesmo. A partir disso, podem procurar ajuda tanto para elas, como orientar as outras pessoas ao seu redor que também procurarem ajuda”, descreve.

Raquel compartilha ainda que o cuidado com a saúde mental é vital e fica muito feliz com a participação das pessoas na dinâmica. “A gente tem que conversar, sim, esclarecer e procurar fortalecer esse cuidado e esse olhar para esse indivíduo, não só como parte física, mas também como parte mental. Eu acho que foi bem legal, elas deram depoimentos, trouxeram coisas das vidas delas. Então, foi bastante rico, porque cada uma trouxe um pouquinho da sua realidade para esse momento”, finaliza.

Uma das participantes da roda, Maria Aparecida, enfatizou o quanto aprendeu na oportunidade de estar com suas vizinhas no evento. “Eu vim assistir essa palestra aqui no Espaço Cuidar do Santa Maria e eu achei muito boa. Assim, a gente aprende cada vez mais sobre o que nós não sabemos. Qualquer coisa que acontecer com alguém da família ou alguém assim, vizinho, um mais próximo, a gente pode pedir ajuda e tentar sempre ajudar”, destaca.