Espaço Energia proporciona experiência imersiva sobre a energia elétrica

A energia elétrica é essencial para realizar as atividades cotidianas. Você já parou para pensar no caminho que a energia percorre até chegar em sua residência? No espaço energia, os visitantes aprendem tudo sobre a energia elétrica de forma interativa e tecnológica. O espaço tem entrada gratuita e está localizado na Praça Theodorico Prado Montes, no bairro Farolândia.

O espaço educacional foi inaugurado em 2023 e já recebeu 35 mil visitantes. É aberto ao público de segunda a domingo e oferece 14 estações do conhecimento sobre a energia elétrica. As estações trazem informações educacionais sobre a história da energia, dicas de redução de consumo, segurança com a rede elétrica, energias alternativas, meio ambiente, entre outros temas.

“Aqui os visitantes têm uma experiência imersiva sobre vários temas sobre a energia elétrica. Uma das estações é o tour virtual em uma residência e em cada cômodo vão aprendendo mais sobre os eletrodomésticos e como utilizá-los de forma consciente para evitar o desperdício de energia elétrica”, explica o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins.

A visita começa com a experiência no planetário com projeção em 180°, mostrando o início da energia no universo. Em seguida, é possível conhecer a história da energia com os grandes cientistas. As outras estações trazem orientações de forma lúdica e interativa sobre redução do consumo de energia, túnel com orientações de segurança, a história da Energisa em Sergipe, novas tecnologias, cinema 7D mostrando os caminhos da energia elétrica, piso piezoelétrico que gera energia com o movimento, entre outros atrativos.

A visita guiada tem duração média de uma hora e precisa ser agendada com antecedência pelo telefone 3085-9668 (WhatsApp). O horário de funcionamento do Espaço Energia durante a semana é das 7h30 às 17h30 com intervalo para almoço das 11h30 às 13h30. No sábado e domingo, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30.

Texto e foto Adriana Freitas