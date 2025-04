Espaço Energia: Tour virtual traz dicas de como economizar energia em casa

Orientar sobre o consumo de energia de forma interativa e tecnológica é um dos objetivos da estação de conhecimento do Espaço Energia, que oferece 12 estações de conhecimento sobre a energia elétrica. O espaço está localizado na Praça Theodorico Prado Montes, no bairro Farolândia.

Os visitantes fazem um tour virtual em uma residência e vão conhecendo cada cômodo e aprendendo mais sobre os eletrodomésticos e como utilizá-los de forma consciente para evitar o desperdício de energia elétrica.

“Essa estação traz muitas informações e dicas de como economizar energia e utilizar os eletrodomésticos de forma consciente. A mudança de hábitos simples pode fazer a diferença, a exemplo de desligar as luzes de locais sem pessoas, banhos mais curtos, passar ferro menos vezes e desligar os aparelhos stand-by”, orienta o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins.

Além da estação da redução de consumo, o visitante também pode conhecer outras estações do conhecimento. A visita começa com a experiência no planetário com projeção em 180°, mostrando o início da energia no universo. Em seguida, é possível conhecer a história da energia com os grandes cientistas. As outras estações trazem orientações de forma lúdica e interativa sobre redução do consumo de energia, segurança, a história da Energisa em Sergipe, novas tecnologias, cinema 7D mostrando os caminhos da energia elétrica, piso piezoelétrico que gera energia com o movimento, entre outros atrativos.

Visita das escolas

O Espaço Energia é um ambiente educacional que visa conscientizar alunos de escolas públicas e privadas, além de professores e outros visitantes, sobre o uso eficiente da energia elétrica e os princípios da energia. Os alunos aprendem de forma, lúdica, sensorial e imersiva assuntos como a história da energia, fontes de energias renováveis e sustentabilidade.

Em 2023, a Energia firmou um convênio com a Secretaria de Educação de Sergipe e com a Federação das Escolas Particulares de Sergipe (Fenem/SE). Os professores realizam um treinamento online e depois visitam o Espaço Energia para complementar o conhecimento. O espaço já recebeu 150 escolas e 30 mil visitantes desde a inauguração.

Dicas de redução de consumo

Computadores e Notebooks: Evite o modo stand-by, pois também consome energia. Utilizar o recurso de economia do monitor pode ajudar.

Ar-condicionado: 23ºC é uma temperatura agradável para qualquer ambiente. Mantenha sempre as janelas e portas fechadas enquanto o equipamento estiver ligado e lembre-se que os filtros devem ser limpos com frequência, já que a sujeira dificulta a passagem do ar e reduz a eficiência do equipamento.

Ventiladores: esses aparelhos não resfriam o ambiente, então não devem ser deixados funcionando em ambientes vazios, pois desperdiçam energia.

Geladeiras e freezers: esses eletrodomésticos devem ficar o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições para não deixar o ar frio escapar.

Televisão: Desligue o aparelho quando ninguém estiver assistindo e evite dormir com a TV ligada.

