ESPAÇOS RECREATIVOS E ATRAÇÕES ENCANTAM PÚBLICO NO ÚLTIMO DIA DA VILA DA NO NATAL ILUMINADO EM ARACAJU

Mais uma edição da Vila do Natal Iluminado chegou ao fim neste domingo, 5, após 24 dias de atividades diversas, programação variada para todos os públicos e apresentações musicais de múltiplos estilos. A segunda edição da Vila também contou com o teatro, um dos espaços que mais atraiu crianças, adolescentes e adultos.

Quem passou pela Vila do Natal este ano pôde prestigiar as conhecidas roda gigante, pista de patinação no gelo, árvore de natal de 20 metros, casa do Papai Noel, igreja, apresentações artísticas e personagens temáticos, e ainda conheceu algumas novidades, como a montanha-russa, paradas natalinas, espaço multissensorial e arena gamer.

Para a fotógrafa Adriane Arcanjo, é importante ter o teatro em espaços como a vila. “Eu achei essencial, porque o teatro, infelizmente, não é muito acessível no geral, para a maioria das pessoas, e estando no espaço público, em que as pessoas não precisam pagar, permite que essa arte seja muito mais acessível do que costuma ser”, disse.

Ela também chamou a atenção para as demais atividades. “Achei um lugar extremamente acessível a todas as pessoas, inclusive às pessoas com deficiência. Também achei incrível ser tudo no mesmo ambiente, você pode ouvir a música enquanto circula pelos espaços, e o fato de estar tudo muito iluminado encanta a gente, não só as crianças, como os adultos também”, finalizou.

A produtora da companhia de teatro A Tua Lona, Jamilly Souza, reforçou a importância de haver espaços para levar arte ao mais variado público. “Ter uma estrutura que oferece acesso para a comunidade de forma geral, de teatro, dança, cultura, para a gente é muito gratificante. Nós, artistas, enquanto grupo, queremos sempre um espaço para mostrar nossa arte, e ter um espaço que fortaleça isso e para ter essa troca com a comunidade é essencial para a gente. Encontrar a casa cheia de criança com olhos vivos para o espetáculo, para entender o que a gente está falando e para levar a mensagem adiante deixa a gente de coração cheio”, revelou.

Laís Fernanda é auxiliar administrativa e esteve na Vila com a família neste domingo, 5. “Nesse tempo natalino, é de suma importância nós podermos ter a Orla de Atalaia tão decorada, tão bem enfeitada, para que de fato as famílias tenham essa vivência sobre o Natal. De modo geral, todas as atrações abrangem a família, desde a criança até o idoso. Então, todas as atrações estão de parabéns”, elogiou.

A manauara Larissa Nascimento está visitando o estado natal do marido e contou que está gostando muito. “Tem muitas programações, principalmente agora, fim do ano e começo também. Muitas programações legais para as crianças”, reforçou. A advogada também não poupou elogios à Vila do Natal. “Eu amei, tem coisas diversas, desde a praça de alimentação até brincadeiras, e eu gostei porque é muito completa”, concluiu.

O presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, Gustavo Paixão, destacou a importância da Vila do Natal para vários setores do estado. “A valorização do artista sergipano é, sem dúvida, uma preocupação de todos os eventos do governo. Na Vila do Natal Iluminado, tivemos uma maioria esmagadora de artistas locais e o teatro, mais uma vez, é um sucesso absoluto. Isso é algo que continuará fazendo parte de todos os eventos do governo. A gente viu a praça de eventos da Orla da Atalaia lotada, de segunda a segunda, e isso é muito importante, pois mostra que a economia está girando, o turismo em alta, e é isso que a gente espera, é isso que o governo pretende atingir e tem atingido ao promover esses eventos”, colocou.

Vila do Natal Iluminado

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Deso, Netiz e Energisa.

Foto: Thiago Santos