Está aberta a temporada de liquidação inverno 2024 no RioMar Aracaju

No RioMar Aracaju a temporada de preços baixos acontece de 4 a 7 de julho, com ofertas imperdíveis de até 70%

De 4 a 7 de julho, o RioMar Shopping promove a segunda Liquida RioMar do ano, com grandes marcas e lojas exclusivas fincadas no empreendimento, oferecendo descontos e facilidades no pagamento, além de prazos mais flexíveis.

As lojas mais descoladas e requintadas do shopping especializadas em moda, calçados, acessórios, perfumaria, eletroeletrônicos, eletroportáteis, utensílios para o lar, decoração e os modernos gadgets estão preparando ofertas como os descontos progressivos, compre 2 e leve 3 e redução significativa no valor do produto.

A Liquida também é uma boa oportunidade para os estudantes que estão se preparando para a volta às aulas e precisam renovar os itens escolares que compõem o estojo, além das mochilas, lancheiras, tênis, meias e jeans. As lojas participantes da Liquida RioMar estarão identificadas com a logomarca da campanha e destacando os produtos com as melhores ofertas.

Para Danielle Sônego, gerente de marketing do empreendimento, a liquidação possibilita que o cliente realize compras de forma planejada. “Como o consumidor já sabe que no calendário do shopping a liquidação é uma ação garantida, geralmente a compra é programada para aquisição do produto. E esse planejamento com antecedência é uma estratégia inteligente para aproveitar as ofertas e economizar”, pontua a gestora.

No RioMar Aracaju o consumidor encontra marcas exclusivas, como Decathlon, Livraria Leitura, Polo Wear, You.Com, Pernambucanas, Calvin Klein Jeans, Animalle, Farm, Osklen, Oh boy!, Sacada, Ricardo Almeida, Schutz, Tommy Hilfiger, Track&Field, Noha, Orogold, Água de Coco, Adcos, Ana Capri, Brisa, Camicado, Preçolândia, IPlace, além das tradicionais lojas de departamento como Riachuelo, C&A, Renner, Marisa e Le Biscuit.

Foto Arthur Soares

Lotti+Caldas Comunicação