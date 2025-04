Estácio promove ação social gratuita neste sábado em Laranjeiras para a população

A população de Laranjeiras será beneficiada neste sábado (12), das 8h às 12h, com uma manhã repleta de serviços gratuitos ofertados pelo Centro Universitário Estácio, voltados para o bem-estar físico, emocional e social. A ação, intitulada “Cuidar Mais”, acontecerá na Praça de Eventos – PEC Éder Leite, ao lado da tradicional feira da cidade, e contará com uma estrutura especial montada para acolher os participantes.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Centro Universitário Estácio de Sergipe, o Instituto Flor de Laranjeiras, a Prefeitura Municipal e o vereador Juliano Soares, e tem como foco principal o cuidado integral com a comunidade. Cerca de 50 estudantes da Estácio, de cursos como Enfermagem, Psicologia, Educação Física e Administração, Fisioterapia, Estética, Nutrição, Pedagogia, Direito, Ciências Contábeis e Biomedicina estarão envolvidos no atendimento ao público.

Entre os serviços ofertados gratuitamente estão aferição de pressão arterial, testes de glicemia, avaliação física, orientações nutricionais, massagens relaxantes, atendimento psicológico infantil, brinquedoteca itinerante, além de assistência sobre imposto de renda.

Para Afonso Brandão, gerente Comercial da Estácio, o evento representa o compromisso da instituição com o desenvolvimento social e com a formação prática e cidadã dos seus alunos. “Essa é uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos da comunidade, levando cuidado, informação e acolhimento. Estamos mobilizando nossos alunos e professores para contribuir com a saúde e o bem-estar da população. A Estácio acredita que a formação acadêmica também passa pela vivência e pelo impacto social”, destacou.

O evento é aberto a todos os públicos, e a recomendação é que os interessados compareçam cedo para aproveitar os diversos serviços oferecidos.

Serviço: Evento: Cuidar Mais

Data: Sábado, 12 de abril

Horário: Das 8h às 12h

Local: Praça de Eventos – PEC Éder Leite (ao lado da feira livre)

Atendimento Gratuito

Texto e foto assessoria