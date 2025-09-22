Estácio promove Mutirão Social com atendimento jurídico à população em situação de rua

Nesta segunda-feira, 22 de setembro, a Estácio realizará uma importante ação de cidadania: o Mutirão Social, que acontecerá na Praça Fausto Cardoso, a partir das 17h30.

A iniciativa, promovida pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição, tem como objetivo oferecer atendimento jurídico gratuito à população em situação de rua, reafirmando o compromisso da universidade com a inclusão social e o acesso à justiça.

De acordo com os organizadores, a ação vai além do caráter acadêmico e se apresenta como uma oportunidade de transformação social, aproximando estudantes, professores e a comunidade de uma realidade que exige atenção e solidariedade.

O coordenador do curso de Direito da Estácio , professor Thiago Tavares, destaca a relevância do evento para a sociedade e para a formação dos futuros profissionais. “O Mutirão Social é uma ponte entre a universidade e a população que mais necessita de apoio. Nossos alunos têm a chance de vivenciar, na prática, o papel transformador do Direito, enquanto a comunidade recebe atendimento jurídico que muitas vezes é inacessível. É um exercício de solidariedade, cidadania e responsabilidade social que reflete a missão da Estácio de formar não apenas profissionais, mas cidadãos comprometidos”, afirma Tavares.

A Estácio reforça que a presença da comunidade é essencial para fortalecer a rede de solidariedade. A ação está aberta à participação de todos que desejam apoiar a causa, contribuindo para dar voz e garantir direitos àqueles que enfrentam vulnerabilidades diárias.

O evento promete ser um marco de integração entre ensino, prática e compromisso social, mostrando que a solidariedade pode, de fato, transformar realidades.

Ascom Estácio – Foto: Jadilson Simões