Estácio Sergipe promove trote solidário nesta quinta-feira

O Centro Universitário Estácio de Sergipe e o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realizam na quinta-feira, 5, um mutirão de doação solidária de sangue e cadastro de medula óssea.

A ação será voltada tanto para alunos e docentes da instituição quanto para o público externo. As coletas serão realizadas no período das 8h às 16h, na sede da Estácio Sergipe, localizada na Rua Teixeira de Freitas, 10, Bairro Salgado Filho. Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto, ter mais de 50 kg, idade entre 16 e 69 anos e estar em bom estado de saúde. Os menores de idade devem portar também autorização do responsável.

O doador precisa ainda comparecer ao serviço bem alimentado, evitando a ingestão de alimentos gordurosos, ter um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e evitar fumar por pelo menos 2 horas antes.

Importância da doação

O ato de doar sangue é essencial e pode salvar a vida de muitas pessoas. É por meio das doações que os bancos de sangue podem fornecer transfusões sanguíneas a pacientes que enfrentam condições médicas graves ou submetidos a cirurgias complexas.

“Estima-se que uma doação pode salvar a vida de até quatro pessoas”, explica Rita Porto, coordenadora do curso de Enfermagem da Estácio Sergipe.

O Hemose atende 35 unidades de saúde no estado, na rede pública e privada e conta com cerca de 170 mil pessoas que já doaram sangue pelo menos uma vez.

Apesar da alta quantidade de pessoas, estima-se que apenas 1,4% da população brasileira é doadora regular de sangue. “Venham com a gente neste ato de solidariedade!”, convida Rita. “Doar sangue é doar vida”.

Fonte e foto assessoria

