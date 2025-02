Estado de Sergipe aprova incentivos para três novas indústrias com previsão de gerar 112 empregos

Janeiro encerrou com a aprovação de incentivos fiscais e locacionais para três novas indústrias em Sergipe, através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI).

Os projetos somam investimentos previstos em mais de R$ 11 milhões e estimativa de 112 novos empregos nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, Santa Luzia do Itanhy e Moita Bonita, abrangendo, respectivamente, os setores de material de construção, criação de camarões e fabricação de tecidos.

A concessão de apoios fiscais e locacionais do PSDI para as empresas foi aprovada durante a primeira reunião em 2025 do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), e publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe nesta segunda-feira, 3.

O conselho, formado por 17 membros, se reúne mensalmente para avaliar projetos. “O ano de 2025 inicia com novas aprovações dando continuidade à política estadual de desenvolvimento, com o CDI sendo fundamental na avaliação e concessão de apoios. Em 2024, foram aprovados 48 novos incentivos para empresas de setores como alimentos, cerâmica, calçados, móveis, embalagens e cosméticos, com a perspectiva de gerar milhares de empregos e renda para os sergipanos”, afirma o secretário da Sedetec e vice-presidente do CDI, Valmor Barbosa.

Brasil de olho em Sergipe

A atração de empresas interestaduais para Sergipe avança como resultado dos esforços da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), responsável pela gestão do PSDI, programa referenciado como um dos mais atrativos para implantação de indústrias no Brasil.

“Através do PSDI, o Governo de Sergipe oferta Apoio Fiscal com redução do ICMS e Apoio Locacional com venda ou cessão de uso de áreas e galpões estaduais para empresas instalarem ou expandirem fábricas no estado. Oferecemos toda a infraestrutura com o objetivo de descentralizar o desenvolvimento econômico e gerar emprego e renda nas diversas regiões sergipanas”, destaca o diretor-presidente da Codise, Ronaldo Guimarães.

Após a aprovação do apoio, a empresa beneficiada tem até 12 meses para iniciar as operações, garantindo que os incentivos gerem resultados concretos no estado.

Ramos e municípios

Em Santa Luzia do Itanhy, no Litoral Sul Sergipano, a empresa pernambucana de criação de camarões Carapitanga Pescados do Brasil recebeu o Apoio Fiscal com redução de ICMS para implantação de uma indústria, com perspectiva de um investimento significativo, superior a R$ 9,5 milhões, e previsão de gerar 65 empregos diretos.

A empresa de materiais de construção Lojão dos Pisos (D & M Pisos e Revestimentos) recebeu o Apoio Locacional na modalidade venda de área. A previsão da empresa é investir mais de R$ 1 milhão na instalação da indústria, com previsão de gerar 32 empregos diretos. O terreno, com mais de 1.800 metros quadrados, fica localizado em uma das maiores áreas industriais do estado: o Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro.

No ramo têxtil, o município de Moita Bonita, na região central do estado, foi o escolhido para receber a instalação da fábrica da empresa M. N. Tecidos, também incentivada pelo Apoio Fiscal. A empresa prevê investir mais de R$ 654 mil e gerar 15 empregos diretos.

Foto: Erick O’Hara