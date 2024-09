SERGIPE JÁ RECEBEU 110 DOAÇÕES PELO COMPUTADORES PARA INCLUSÃO DESDE 2023 EM 10 PONTOS DE INCLUSÃO

Os equipamentos foram entregues em 10 Pontos de Inclusão Digital (PIDs) em sete municípios. Doações são feitas a centros que atendem alunos em situação de vulnerabilidade social

Desde janeiro de 2023, foram doados 110 equipamentos e computadores recondicionados a alunos de Sergipe. As doações ocorreram por meio do Computadores para Inclusão, programa do Governo Federal. Executada pelo Ministério das Comunicações (MCom), a iniciativa tem como objetivo apoiar e viabilizar ações de promoção da inclusão digital para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social.

As máquinas e equipamentos são recebidos por meio dos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC) — espaços físicos adaptados para dar novas condições de uso a equipamentos eletroeletrônicos e que oferecem cursos e oficinas, além do descarte ambientalmente adequado de resíduos. Em Sergipe, os equipamentos recondicionados foram entregues em 10 Pontos de Inclusão Digital (PIDs) de seis municípios.

“Quando o governo começou, os Centros estavam presentes em pouco mais de 15 estados. Hoje, nós vamos fechar este ano com os CRCs presentes em todos os estados do Brasil”, adiantou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em sua participação no programa de rádio “Bom dia, Ministro”, nesta quarta-feira, 4 de setembro.

De acordo com o ministro, o programa está sendo fortalecido em todos os estados e, atualmente, conta com a plena atenção do Governo Federal, para que seja possível, nesses Centros, fazer toda a operação correta de descarte dos resíduos eletroeletrônicos, “e a gente volte com esses equipamentos para atender em pontos de inclusão, fazendo esse papel de inclusão social neste país”.

Fonte: Comunicação Social da Presidência da República – Divulgação / CRC Gama