Estado de Sergipe lidera crescimento nacional no setor de serviços com alta de 10%,diz pesquisa IBGE

Sergipe ocupa o primeiro lugar entre os estados com maior crescimento em volume de serviços no Brasil na comparação dos resultados alcançados em agosto de 2023 e agosto de 2024. É o que mostra a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada pela Coordenação de Serviços e Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com um crescimento de 10%, Sergipe fica bem acima da média nacional registrada de 1,7% de alta no período.

Em termos de receita nominal, que mede o valor das vendas, Sergipe apresentou crescimento de 18% no mesmo período, liderando, também, o ranking nacional. “Sergipe vem se destacando no cenário nacional pelo expressivo crescimento no setor de serviços. Esse crescimento reforça o ambiente favorável para o desenvolvimento econômico que Sergipe atravessa”, pontua o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles.

No acumulado do ano, Sergipe ocupa a 2ª posição, com uma alta de 11,9% no índice de receita nominal, ficando atrás apenas do Amazonas, que registrou 12,8%. Esses dados refletem um momento de fortalecimento da economia sergipana, que avança em um ritmo robusto e sustentável, reafirmando seu papel estratégico no desenvolvimento regional.

O setor de serviços é o mais relevante da economia brasileira, contribuindo significativamente para o Produto Interno Bruto (PIB) e empregando a maioria da força de trabalho no país. Ele abrange uma ampla gama de atividades, desde serviços financeiros e tecnológicos até turismo, saúde, educação e transporte, além de atividades como telecomunicações, varejo e serviços pessoais.

Saldo positivo

Entre janeiro de 2023 e agosto de 2024, o Estado de Sergipe registrou um saldo positivo de 13.788 novos postos de trabalho no setor de serviços. Atento ao desenvolvimento do setor, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, tem investido em programas de qualificação, como Primeiro Emprego e Qualifica Sergipe.

“A nossa intenção é proporcionar aos participantes o conhecimento necessário para entrar no mercado de trabalho e isso passa pela qualificação profissionalizante. Buscamos ouvir de perto os desafios dos segmentos e proporcionamos qualificação técnica, além de outros estímulos para o desenvolvimento pleno de toda essa cadeia produtiva”, explica Teles.

Impulsionado pela urbanização, pelo crescimento da classe média e pela maior demanda por serviços, este setor tem se expandido nas últimas décadas. Atualmente, é uma base importante de sustentação da economia brasileira, respondendo por mais de 70% do PIB e cerca de 60% dos empregos formais, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor de serviços representa um espaço fértil para o empreendedorismo, com pequenos negócios se destacando em segmentos como delivery, ensino a distância, consultoria e cuidados pessoais.

Mesmo enfrentando desafios que incluem a alta carga tributária e a complexidade regulatória, o que impacta a competitividade no cenário global, o setor de serviços é uma peça fundamental para a economia e tem grande potencial de crescimento no Brasil e em Sergipe não é diferente, especialmente com investimentos em inovação e na capacitação da mão de obra.

Índice de volume de serviços

Sergipe apresentou um crescimento acumulado de 5,1% no ano de 2024 em relação ao mesmo período de 2023 e uma variação positiva de 4,3% nos últimos 12 meses em comparação aos 12 meses anteriores. Em relação ao acumulado no ano, Sergipe ocupa a 4º posição nacional, ficando atrás apenas do Amazonas (7,1%), Santa Catarina (5,6%) e Espírito Santo (5,4%). Com relação ao acumulado em 12 meses, o estado ocupa a 6º posição nacional.

Foto: Arthuro Paganini