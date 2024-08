Estado de Sergipe ocupava a 26ª, sobe cinco posições e cresce 12,39% no ranking de oferta de serviços públicos digitais, aponta a Abep-TIC

O estado, que ocupava a 26ª posição no Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais da ABEP-TIC, subiu para a 21ª neste ano de 2024

O Estado de Sergipe subiu cinco posições no ranking de oferta de serviços públicos digitais, divulgados neste mês de agosto pelo Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital (IOSPD), da Associação Brasileira de Entidades Estaduais da Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC). Em 2023, Sergipe ocupava a 26º posição e na edição deste ano de 2024 divulgada pela associação, caiu para a 21ª com a pontuação de 63,50. Com isso, o estado cresceu 12,39% em relação ao índice anterior, sendo o sexto estado brasileiro com maior crescimento.

O índice avalia a capacidade para oferta digital de serviços, a oferta dos serviços públicos digitais, a normatização sobre a modernização da oferta, além da inclusividade e inovação nos serviços públicos. Esta é a quinta edição do ranking, que vem se consolidando na área de Inovação Digital brasileira, que tem como objetivo mensurar e acompanhar a oferta de serviços digitais nas 27 unidades federativas do país.

A área de Inovação e Transformação Digital do Estado de Sergipe vem recebendo investimentos neste ano de 2024, com a criação da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), órgão responsável por implantar e coordenar ações para digitalização dos serviços públicos estaduais, por meio da subsecretaria de Transformação Digital e Inovação (STDI).

“É um resultado importante, que mostra que Sergipe começa a trilhar um novo caminho no que diz respeito à inovação e à transformação digital nos serviços públicos. São investimentos que o Governo do Estado está centralizando para que possamos, cada vez mais, oferecer um serviço público mais moderno e eficiente para a população, com mais tecnologia e facilidades para o cidadão que necessita utilizá-los”, informou o secretário da Seplan, Julio Filgueira.

Para a subsecretária da pasta, Andréa Macedo, o resultado é um termômetro para as ações que vêm sendo realizadas pelo Governo do Estado. “Esse índice é utilizado como referência para a transformação digital entre os estados do Brasil. Em pouco tempo de Seplan, a gente já começa a visualizar avanços nesse índice, com um crescimento de 12%, e estamos trabalhando para que esse crescimento seja ainda mais significativo no próximo ano”, destacou Andréa.

Ações de transformação digital em SE

A Seplan coordena, atualmente, o projeto da Carta de Serviços ao Usuário, elaborada a partir do decreto nº 663, de 19 de abril de 2024. A Carta visa informar ao cidadão sobre os serviços prestados pela administração pública, detalhando meios de como acessá-los, se o serviço é presencial ou digital, padrões de qualidade de atendimento, documentos necessários para demanda do serviço, entre outras informações. Após a atualização dela, um Portal de Serviços unificado deverá ser criado para que o cidadão consiga acessar, em um só site, todos os serviços disponibilizados pelo Governo de Sergipe.

Estão em andamento, também, os trâmites para a implantação do Conecta-SE, um projeto de Aceleração Digital que traz como objetivo permitir melhor qualidade de acesso à internet em todo o estado de Sergipe, além de promover um canal de diálogo mais moderno e eficaz entre o governo e a população.

A implantação nos municípios sergipanos será viabilizada por meio de financiamento do Governo do Estado com o Banco Mundial. Para isso, a Seplan já realizou duas missões com a instituição financeira, nas modalidades presencial e online, com o objetivo de dialogar a respeito da implantação dos projetos de tecnologia e conectividade.

Além disso, o Governo do Estado, por meio da Seplan, está em processo de coordenação da reestruturação do Conselho de Tecnologia da Informação e Comunicação (Conteic). O órgão é responsável por definir normas e diretrizes de TIC no Estado de Sergipe. Conduzidas pela Seplan, as reuniões do Conteic acontecem de forma regular para discutir aspectos de uniformização das políticas de TIC, transformação digital e inovação.

Foto: Dayanne Carvalho/Seplan