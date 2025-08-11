Sergipe recebe R$ 205 milhões para construção de 1.305 casas em cinco municípios sergipanos

O governador Fábio Mitidieri participa de comemoração aos 16 anos do programa Minha Casa, Minha Vida. O encontro conta com a presença de representantes do Governo Federal, Governo de Sergipe, Caixa Econômica Federal, prefeitos, empresas e organizações da sociedade civil.

A proposta é discutir e alinhar estratégias para reduzir o déficit habitacional no estado, considerando as atualizações recentes do programa.

Durante a solenidade, foi assinado R$ 205 milhões em investimentos do Minha Casa, Minha Vida para a construção de 1.305 novas moradias distribuídas entre os municípios de Lagarto, Simão Dias, Campo do Brito, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora do Socorro. O investimento representa mais dignidade, segurança e qualidade de vida para milhares de famílias sergipanas.

O Governo do Estado de Sergipe tem atuado como articulador e facilitador dessas políticas públicas, promovendo o alinhamento entre União e municípios, otimizando recursos e fortalecendo a capacidade técnica local. Além da ampliação do programa habitacional, o Estado também avança em ações de urbanismo social, regularização fundiária e apoio a projetos de interesse social.

Foto ASN