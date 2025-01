Estado de Sergipe recebe R$ 51,1 milhões do Fungetur em 2024 para investimento no trade turístico

Sergipe recebeu R$ 51,1 milhões do Novo Fundo Geral do Turismo (Fungetur) em 2024, por meio do Banese, para ampliar os investimentos no trade turístico sergipano. No último dia 30, o Ministério do Turismo e o banco dos sergipanos assinaram um novo termo aditivo no valor de R$ 23,5 milhões, que se somaram aos R$ 27,6 milhões já repassados até o início de dezembro. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 02.

Com a medida, Sergipe bateu um recorde histórico ao receber essa quantia do Fundo em um só ano. A chegada de mais recursos para o fomento ao turismo sergipano é fruto da articulação do governador Fábio Mitidieri para ampliar e atrair mais investimentos para o setor, e representa um aumento de 96% em relação ao valor repassado para o estado em 2023, que foi de R$ 2 milhões.

O presidente do Banese, Marco Queiroz, salienta que a liberação de mais recursos do Fungetur mostra o reconhecimento do Governo Federal em relação ao potencial turístico que Sergipe tem mostrado nos últimos dois anos, tanto com a realização de grandes eventos como pelos investimentos já realizados no setor, inclusive com a participação do estado em feiras nacionais e internacionais.

“Sabemos que o turismo é uma das prioridades da gestão Fábio Mitidieri, e a atuação dele, em parceria com os órgãos federais, mostra a confiança dessas instituições no trabalho sério que tem sido realizado em prol do fortalecimento do trade turístico sergipano. Nós, do Banese, temos compromisso com essa meta, e estamos muito felizes por ser o agente operador desses recursos, que vão impulsionar, ainda mais, a chegada e o bem-estar de turistas no nosso estado”, afirma o presidente do banco, Marco Queiroz.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressalta que a chegada de mais R$ 23,5 milhões do Fungetur este ano representa uma conquista muito importante para o segmento do turismo no estado, uma vez que Sergipe é rico em belezas naturais e diversidades histórico-culturais e o fortalecimento da cadeia turística possibilita atrair mais visitantes.

“Esse incentivo permitirá que avancemos, ainda mais, como referência no setor, assim como impulsionar a economia local, fomentar investimentos em infraestrutura, capacitação e promoção do estado como um destino mais atrativo, valorizando tanto o potencial das nossas praias e cidades históricas, quanto a nossa cultura, gastronomia e maneira acolhedora de receber os visitantes”, salienta Marcos Franco.

O Fungetur

O Banese é uma das 24 instituições financeiras do país habilitadas para operar os recursos do Fungetur. As operações de crédito com recursos do Fundo são subsidiadas e os financiamentos são concedidos com juros de até 5% mais o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado nos últimos 12 meses.

Os investimentos devem ser direcionados para obras de implantação, ampliação, modernização e reforma de aparelhos e empreendimentos turísticos; como também ao reforço de capital de giro, preferencialmente em micros, médias e pequenas empresas, ou empresários individuais, que exerçam atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do setor.

São elegíveis para contratar o Fungetur prestadores de serviços turísticos, pessoas jurídicas e empresários individuais, que estejam regulares no Cadastur. Para contratar o Fungetur no Banese, o interessado deve procurar uma agência do Banco, em qualquer município do estado, onde será realizado o trâmite para a disponibilização do recurso pleiteado, inclusive, a análise do crédito.

Foto: Igor Matias