ESTADO DE SERGIPE REPASSA MAIS DE R$ 660 MILHÕES PARA OS MUNICÍPIOS NOS PRIMEIROS CINCO MESES DE 2024

As transferências de recursos feitas pelo Governo de Sergipe para os 75 municípios resultante da arrecadação de impostos estaduais cresceu 10,49% nos cinco primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O valor ultrapassou a marca de R$ 660 milhões, contra R$ 598 milhões distribuídos em 2023.

Somente em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) foram distribuídos R$ 543,1 milhões, o que representa um crescimento de 10,1% no comparativo com 2023. Por lei, o governo destina 25% do ICMS arrecadado para todos os municípios. Outros R$ 117,6 milhões foram repassados como resultado do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O valor é 12,32% superior ao distribuído nos cinco primeiros meses de 2023.

A legislação estabelece que metade do valor arrecadado com esse tributo deve ser repassado aos municípios onde os veículos são licenciados. “Presenciamos um incremento importante na arrecadação e que é direcionado para todas as cidades. Estamos trabalhando para combater a sonegação fiscal e garantir que os recursos necessários para o financiamento de políticas públicas possam crescer ainda mais”, destaca o secretário em exercício da Fazenda, Laércio Marques.

Operações

Por meio de investimentos em tecnologia, a Sefaz tem intensificado o monitoramento das atividades comerciais e combatendo práticas que causem prejuízo aos cofres públicos e à concorrência leal. Nos últimos 15 dias, a secretaria apresentou o resultado de duas operações (realizadas com produtores de milho e uma empresa do setor atacadista que comercializava farinha de trigo), interrompendo a sonegação de mais de R$ 210 milhões no recolhimento do ICMS.

Um outro trabalho desenvolvido pelo órgão para incrementar a arrecadação estadual é o programa ‘Amigo da Gente’, iniciativa desenvolvida para valorizar aqueles que estão em conformidade com a legislação tributária e precisam receber um olhar mais atento da gestão pública.

A proposta é considerada o primeiro programa de conformidade tributária já implementado em Sergipe, permitindo que os contribuintes possam regularizar espontaneamente suas obrigações e evitar penalidades. Além disso, para melhorar o ambiente de negócios no estado e facilitar a atuação dos contribuintes, a Sefaz também vem promovendo um intenso trabalho de modernização da legislação tributária, com a publicação de mais de 150 medidas que auxiliam aqueles que empreendem no estado.

