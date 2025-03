Estado de Sergipe segue registrando a melhora na condição de seca

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), informa que houve a continuidade do abrandamento da seca no estado, conforme dados divulgados nesta sexta-feira, 21, no boletim do Monitor de Secas, referente a fevereiro.

De acordo com a análise, devido às chuvas acima da normalidade nos últimos meses, na categoria de intensidade de seca, os territórios do Baixo São Francisco, Leste sergipano, Grande Aracaju e Sul sergipano foram de seca fraca e moderada para sem seca relativa. Já nos territórios do Médio Sertão, Agreste Central, uma pequena porção dos territórios do Alto Sertão e grande porção do Centro Sul sergipano, a mitigação da seca foi de moderada para fraca. Também foi registrada a manutenção da seca moderada em grande porção do Alto Sertão e pequena porção do Centro Sul.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, explica que a tendência para os meses de março e abril é que as chuvas sejam de normal a abaixo do normal. “Em maio, tende a variar de normal a acima do normal, levando em consideração que poderá ocorrer algum evento extremo com capacidade de alterar as condições climáticas previstas. A predominância é de temperatura acima da normal climatológica, provocando aumento da evapotranspiração e do estresse térmico, causando dificuldade nas atividades agropecuárias e redução gradativa no volume de água dos reservatórios. Diante disso, poderá haver o agravamento do cenário de seca nos meses com baixo índice pluviométrico”, alerta.

O Monitor de Secas é uma proposta da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para transformar a gestão de secas em uma gestão de riscos. Os boletins estão disponíveis para toda a população no site da Semac. Clique aqui para acessar (https://www.se.gov.br/semac/semac_boletins_monitor_de_secas).

Foto: Arthuro Paganini