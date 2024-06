Estado divulga 76 novas vagas de emprego nesta terça-feira

Dentre as oportunidades, há reserva afirmativa para mulheres

Nesta terça-feira, 25, após o feriado prolongado de São João, os trabalhadores que buscam recolocação no mercado, podem conferir as 76 oportunidades intermediadas pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental e médio, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres. Os candidatos interessados devem se cadastrar no NAT/Seteem, localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis:

5 vagas para auxiliar de cozinha

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino fundamental completo

1 vaga para encanador

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino fundamental incompleto

1 vaga para eletricista

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino fundamental incompleto

10 vagas para mecânico

Requisitos: ensino fundamental, experiência na função

10 vagas para trocador de óleo

Requisitos: ensino fundamental, experiência na função

1 vaga para monitor escolar

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino médio completo

4 vagas para pintor

Requisitos: experiêcia na função (comprovada em CTPS), ensino fundamental incompleto

1 vaga para ajudante de armador de ferragens

Requisitos: experiência na função e disponibilidade para trabalhar em obras no interior do estado

1 vaga para armador de ferragens

Requisitos: experiência na função e disponibilidade para trabalhar em obras no interior do estado

1 vaga para embalador

Requisitos: experiência mínima de 06 meses (comprovada em CTPS), ensino médio completo

1 vaga para repositor

Requisitos: experiência mínima de 06 meses (comprovada em CTPS), ensino médio completo

1 vaga para auxiliar de padeiro

Requisitos: experiência mínima de 06 meses (comprovada em CTPS), ensino médio completo

1 vaga para padeiro

Requisitos: experiência mínima de 06 meses (comprovada em CTPS), ensino médio completo

2 vagas para mecânico

Requisitos: fundamental completo, experiência em linha diesel e flex

12 vagas para carpinteiro

Requisitos: experiência em forma de pilar e vigas, comprovada na CTPS

1 vaga para atendente

Requisitos: experiência mínima de 06 meses (comprovada em CTPS) e ensino médio completo

15 vagas para carpinteiro

Requisitos: Seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga para balconista

Requisitos: experiência mínima de 06 meses (comprovada em CTPS) e ensino médio completo

1 vaga para operador de caixa

Requisitos: experiência mínima de 06 meses (comprovada em CTPS), ensino médio completo

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para empregada doméstica

Requisitos: fundamental completo, disponibilidade para dormir na residência na Barra dos Coqueiros e experiência na função

4 vagas para vendedora interna

Requisitos: ensino médio completo e comprovação em CTPS

1 vaga para costureira

Requisitos: ensino médio completo e comprovação em CTPS