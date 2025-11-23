ESTADO E MUNICÍPIO REALIZAM AÇÕES INFORMATIVAS E DE ACOLHIMENTO PARA OS GRUPOS VULNERÁVEIS NO FASC

Durante os quatro dias do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e a Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) executam abordagens sociais nas ruas principais do evento. Equipes circulam pela Bica dos Pintos e Centro Histórico distribuindo panfletos educativos com orientações sobre direitos humanos, violência e acesso a serviços públicos.

A Casa Colab funciona como ponto fixo de atendimento, oferecendo suporte com educadores sociais, psicólogos e assistentes sociais. Como afirma o diretor de Direitos Humanos da Semas, Edilberto Filho. “A equipe formada tem um olhar especializado para observar e encaminhar demandas provenientes de alguma violação de direitos, seja voltada contra o idoso, criança, adolescente, público LGBTQIAPN+, negros e mulheres. É um trabalho articulado da Assistência para garantir essa efetividade do direito cidadão”.

Neste sábado, 22, a ação “Por Elas” também esteve presente no Centro Histórico com panfletagem sobre canais de denúncia, redes de proteção e políticas públicas voltadas às mulheres. A SPM instalou uma carreta em frente ao palco Mariano Antônio, no Largo da Matriz, funcionando como ponto de acolhimento e orientação. O espaço divulgou o aplicativo SOS Maria da Penha e distribuiu materiais informativos.

A secretária da SPM, Danielle Garcia, ressaltou a importância da ação. “As equipes da SPM estão presentes, reforçando a campanha de conscientização e combate à importunação sexual contra as mulheres e disponibilizando acolhimento às mulheres vítimas de violência durante a festa, garantindo os devidos encaminhamentos. Tudo isso contando com o importante apoio da Secretaria de Assistência do Município, que permite ampliar ainda mais o alcance destas ações e reforçar a importância do respeito às mulheres”.

A campanha “Não é não! Oxe!”, destaque da SPM no festival, distribuiu ventarolas e adesivos com informações sobre o que configura importunação sexual, além dos contatos da Polícia Militar (190), Disque-denúncia (181) e Central de Atendimento à Mulher (180). As equipes também auxiliaram mulheres interessadas em utilizar o aplicativo SOS Maria da Penha, que envia localização em tempo real a contatos cadastrados em situações de risco.

A coordenadora de Políticas para as Mulheres de São Cristóvão, Raissa Rocha, destacou a integração entre as duas secretarias. “O Fasc é uma ação de respeito, então fizemos uma parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social com a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. Estamos incentivando as mulheres a baixarem o aplicativo para que, caso ocorra algum tipo de importunação sexual ou outro tipo de violência, acionem o botão do pânico. Imediatamente a equipe chegará até elas. Aqui é a “Cidade-mãe” de Sergipe e precisa de respeito”, destacou.

Sobre a recepção do público, Raissa Rocha acrescentou que os participantes se interessam sobre as informações. “As mulheres aqui no Fasc estão recebendo muito bem, acolhendo muito essa ação e nos procurando para orientação. Não só as mulheres, mas também estamos trabalhando os homens. A gente trabalha a questão de gênero como um todo, e consegue de fato prevenir a violência”, contou.

Para a visitante Catarina Stephanie, de Lagarto, a iniciativa reforça a importância da conscientização. “É de extrema importância a ação que está sendo feita aqui no Fasc, justamente para reforçar os direitos de cada um, principalmente o respeito do não. Não passar por cima da decisão do não. É de suma importância a conscientização de todos nós, e principalmente dos homens, saber respeitar as mulheres da forma que deve ser”, afirmou.

Karen Freire, de Aracaju, também aprovou a atuação. “Eu acho uma iniciativa maravilhosa, ainda mais porque o mundo hoje em dia está precisando de iniciativas assim, de ações mais voltadas para o acolhimento da mulher e de toda a comunidade que tem sofrido com a violência de diversas formas. Acho uma iniciativa super legal. Está bem legal esse ano, como todos os outros, só melhora”, disse.

Sobre o Fasc

O Festival de Artes de São Cristóvão consolidou-se desde a década de 1970 como um dos maiores encontros culturais do Nordeste, reunindo artistas locais e de diversas partes do país em múltiplas linguagens artísticas. Após um intervalo em 2005, o evento retornou em 2017, reafirmando o papel de São Cristóvão como um importante polo de produção e difusão cultural no Brasil.

Com palcos espalhados pelo Centro Histórico e também em diferentes bairros, o Fasc oferece uma vivência completa, que integra música, teatro, dança, literatura, artes visuais, cinema e outras expressões, celebrando a riqueza cultural da quarta cidade mais antiga do país.

O Fasc é apresentado pelo Ministério da Cultura, com realização da Prefeitura de São Cristóvão, por intermédio da Fundação Municipal do Patrimônio e da Cultura João Bebe Água (Fumpac) e do Encontro Sancristovense de Cultura Popular e Outras Artes (Escoa); Governo do Estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e Governo do Brasil. O Festival conta ainda com patrocínio da Celi, Banco do Nordeste, Iguá Sergipe, Ecoparque Sergipe e Caixa. O apoio fica por conta da SE – Sistema Engenharia, Colortex Tintas, Unir Locações e Serviços e Vitória Transportes.

Foto: César de Oliveira