Estado inicia pavimentação de todas as ruas do povoado Matinha em Umbaúba

O governador Fábio Mitidieri vistoriou, nesta quarta-feira (26), o início das obras de pavimentação asfáltica no povoado Matinha, em Umbaúba. A ação contempla todas as vias da localidade, a partir de um investimento de R$ 2,6 milhões em uma área de 36.000 metros quadrados.

“Quero, no próximo mês, que essa obra já esteja concluída, e a gente consiga estar aqui passando no asfalto, rodando no macio porque esse povo merece, esse povo esperou muito por isso”, afirma Fábio.

Além do asfalto na Matinha, o governador informou outros benefícios para o povoado e o município. “Quando chega um benefício, temos vontade de trazer outro. Então, Umbaúba receberá uma das creches do Programa de Apoio aos Municípios para Expansão da Educação Infantil (Ameei) e, amanhã, a equipe da Secretaria de Estado da Educação virá aqui para já ver isso. O município também receberá obras do Acelera Sergipe, neste ano, e faremos a ponte da Lagoa Dantas, um pedido da prefeita Juliana. Já a Matinha, ganhará ainda uma quadra de esportes. O momento é de trabalhar, fazer nosso papel por todos os sergipanos”, complementa o governador.

A prefeita de Umbaúba, Juliana Cardoso, falou da alegria da comunidade com a obra que era esperada há muitos anos. “Sei da necessidade e, também, de todos os benefícios que a pavimentação vai trazer para o nosso povoado. O sentimento é de agradecimento, pois, com a parceria do governador, isso está sendo possível”.

Do total investido na Matinha, R$2,1 milhões são oriundos do Tesouro Estadual e R$ 500 mil de emenda parlamentar do deputado estadual Pato Maravilha. O parlamentar explicou que o asfalto era um sonho da população. “Estamos trazendo progresso para o nosso município, os benefícios estão vindo para todo o povo de Umbaúba, mas, hoje, em especial, a Matinha está em festa, com o povoado sendo valorizado”, destaca o parlamentar.

Para o morador da localidade, Ramiro Barbosa dos Santos, o momento é de satisfação. “Temos muita alegria ao ver essa obra sendo feita por esse pessoal que está sempre pensando no povo de Sergipe. O governador está de parabéns”, frisa.

Foto: Arthur Soares