ESTADO INSPECIONA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

O Governo do Estado, por meio da equipe da Câmara Técnica de Saneamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), deu prosseguimento esta semana às inspeções nos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário operados pela Iguá, no município de Estância, sul sergipano.

Durante a ação foram verificadas as condições técnicas dos sistemas de tratamento de água e esgoto, a fim de assegurar que as unidades estejam operando em conformidade com as legislações vigentes. As fiscalizações têm caráter preventivo e visam, sobretudo, assegurar a qualidade dos serviços públicos ofertados à população.

Com iniciativas como esta, a Agrese reafirma seu compromisso em fortalecer a regulação e promover serviços públicos mais eficientes, seguros e de qualidade para toda a população sergipana.

Foto: Agrese