Estado mapeia cidade de Muribeca para ações do Ciranda Sergipe para levantar demandas

A equipe do programa Ciranda Sergipe, da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), esteve nesta quarta-feira, 31, no município de Muribeca, no baixo São Francisco, realizando o mapeamento social que antecede a próxima edição do programa, agendada para o dia 6 de agosto. A ação tem como objetivo levantar as principais demandas da população local para orientar a oferta de serviços públicos que serão disponibilizados no evento.

Durante a visita, técnicos da Seasic percorreram os bairros do município ouvindo moradores, dialogando com lideranças e identificando as principais necessidades nas áreas de saúde, educação, documentação civil, habitação e assistência. A atividade também contou com a presença da equipe da Iguá, concessionária responsável pelo abastecimento de água em Sergipe, que aproveitou o mapeamento para dialogar com a população sobre o acesso à Tarifa Social.

De acordo com Paula Narita, auxiliar administrativa do programa Ciranda Sergipe, a etapa de mapeamento é essencial para garantir que as ações do Estado estejam alinhadas às realidades de cada localidade.

“Estamos hoje na cidade de Muribeca realizando o mapeamento. Esta etapa inicial é fundamental para o Ciranda, cuja segunda fase acontecerá no dia 6. Aproveitamos para apresentar as informações sobre os serviços que serão oferecidos, como exames de saúde voltados para homens e mulheres, além da presença das carretas de saúde, com a realização de testes rápidos”, disse.

Na saúde da mulher serão ofertados exames como ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia mamária e Papanicolau. Para os homens, haverá atendimento com urologista. Outros serviços também serão incluídos, como emissão de documentos, regularização de cadastro e orientações sobre programas sociais.

