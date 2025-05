Estado recebe investimento de mais uma loja de rede de supermercado

O governador Fábio Mitidieri participou, nesta sexta-feira, 30, da inauguração da nova loja do grupo de varejo alimentar e atacado, Mix Mateus, no Bairro Industrial, em Aracaju. Segundo o governador, umas das razões pelas quais a companhia incluiu a capital sergipana no seu plano de expansão é o bom momento sócio-econômico vivido pelo estado, com resultados como ser o segundo do Nordeste com maior qualidade de vida, de acordo com o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil, que se baseia em 57 indicadores sociais e ambientais definidos por especialistas para formar o conceito de sociedade satisfeita nas necessidades humanas básicas.

A loja Santa Mônica de bandeira Mix Mateus, inaugurada nesta sexta, possui 4184 m² de área de vendas, 28 check-outs e 522 vagas de estacionamento. O diretor-presidente do Grupo, Jesuíno Martins, destacou a alegria de fazer parte do bom momento econômico de Sergipe. “Quero agradecer ao poder público, na pessoa do governador Fábio Mitidieri, quem nos apoiou demais nessa jornada. É um dia especial para nós porque é a nossa terceira loja no estado, e já são quase mil empregos diretos gerados. Todos se beneficiam com esses investimentos”, frisa.

Grupo Mix Mateus

Com 37 anos de história, a trajetória do Grupo Mateus teve início na cidade de Balsas, no estado do Maranhão, em 1986. Entre as operações, atua no varejo de supermercados, atacado, eletrodomésticos, e-commerce, indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento. Com esse tempo de experiência no mercado, a empresa consolidou a marca entre as maiores do país e a maior do Norte e Nordeste. A marca Mateus possui as bandeiras Mix Mateus, Mateus Supermercados, Hiper Mateus, Eletro Mateus e Camiño, além de uma plataforma de e-commerce e do aplicativo de descontos, o Mateus Mais.

A empresa está em 112 cidades, com 254 lojas em 9 estados: Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Paraíba. São mais de 50 atacarejos, mais de 70 lojas de varejo, mais de 100 unidades de Eletro e 14 centros de distribuição. Como parte do robusto plano de expansão, novas lojas serão abertas. Por bandeiras, são 73 unidades de varejo, 77 de atacarejo e 104 de eletro. Para atender a demanda, o grupo Mateus conta com mais de 50 mil colaboradores.

Expansão

Desde 2024, Sergipe revela um cenário econômico positivo, com avanços expressivos em diferentes áreas, como serviços, comércio varejista, produção agropecuária e renda do trabalho. Os dados apontam para um ciclo virtuoso de crescimento, impulsionado por estratégias que reforçam a arrecadação, ampliam investimentos e estimulam a geração de emprego e renda. As ações do Governo de Sergipe, coordenadas por diversas secretarias estaduais, impactam diretamente na qualidade de vida da população sergipana.

Um dos destaques de 2025 é o setor de serviços, com um crescimento acumulado neste ano em 7%, que colocou o estado em 2º lugar no ranking brasileiro de crescimento entre as unidades da Federação, ficando atrás apenas do Amazonas. Além disso, o estado alcançou a menor taxa de desemprego da sua história, encerrando o último trimestre de 2024 com 8,4%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua). O número de postos de trabalho formais também bateu recorde, superando 344 mil vagas com carteira assinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de vendas do comércio varejista no estado subiu 3,7% em fevereiro de 2025 em comparação com janeiro, o segundo maior crescimento do país. A receita nominal do setor também apresentou alta de 4,4% no mesmo período. No varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, o crescimento foi de 1,4%. Ao longo de 2024, o comércio sergipano fechou com aumento de 5,8% nas vendas, refletindo uma retomada consistente do setor.

Com o aumento da arrecadação, o Estado passou a honrar seus compromissos em dia, o que resultou na obtenção da nota A na Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag), classificação que indica excelente capacidade de pagamento. Isso facilitou a captação de recursos com condições mais vantajosas, a exemplo da operação de reestruturação de dívida com o Banco Mundial no montante de U$$ 110 milhões, que permitirá a substituição de empréstimos contraídos em situações desfavoráveis por uma nova dívida, com condições de pagamento mais favoráveis e juros mais baixos. Essa nova operação, que conta com a garantia da União, representa uma economia de aproximadamente R$ 100 milhões aos cofres públicos já no primeiro ano. A iniciativa promove um ciclo virtuoso de investimentos e atração de empresas, gerando empregos e movimentando a economia.

Foto: Reinaldo Moura