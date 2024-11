ESTADO SERGIPE É DESTAQUE NO G20 SOCIAL COM PROGRAMA DE INSERÇÃO DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO

O governador Fábio Mitidieri participou, nesta quinta-feira, 14, da apresentação do Programa Primeiro Emprego (PPE) à Cúpula do G20 Social, no Rio de Janeiro. O PPE foi escolhido entre mais de 800 propostas para estar presente no evento, ao se destacar por proporcionar qualificação profissional a jovens de 18 a 29 anos sem experiência prévia de emprego formal e inseri-los no mercado de trabalho.

A apresentação ‘Governança colaborativa e inclusão de jovens no mercado de trabalho: o caso do programa Primeiro Emprego’ detalhou a dinâmica do PPE aos participantes. “Nosso programa foi escolhido para o G20 Social, e fico muito feliz, porque é uma idealização nossa antes mesmo de assumirmos a gestão. A Secretaria do Trabalho tem conduzido primorosamente o programa, com mais de 1.800 jovens qualificados. Ofertamos uma bolsa durante todo o período de seis meses dos cursos, para garantir que ninguém deixe passar essa oportunidade. Esse formato do PPE foi muito bem recepcionado pela iniciativa privada, e estamos aqui hoje para falar para as potências mundiais sobre esse modelo de sucesso”, disse o governador Fábio Mitidieri na ocasião.

Na oportunidade, o Governo do Estado levou para o encontro quatro jovens contemplados pelo programa, que passaram por cursos de qualificação de mão de obra do PPE, em parceria com a iniciativa privada e com o Sistema S. “O Programa Primeiro Emprego impacta positivamente minha vida. Abri a mente, evoluí, consegui experiência e adquiri habilidades que nem eu sabia que tinha. Com o emprego, vou conseguir meu sonho de independência financeira”, declarou André Santos, que está na etapa prática do curso de operador de supermercado.

Maria de Fátima, que já está trabalhando, demonstrou satisfação por todo o processo. “É enriquecedor participar de um evento político dessa magnitude, fazer parte e apresentar um projeto do meu estado aqui e, claro, conseguir meu primeiro emprego”, considerou a jovem, contratada por meio do programa após passar pelo curso de operadora de caixa. Atualmente, ela trabalha em uma das lojas da rede de supermercados GBarbosa.

Além das autoridades sergipanas e selecionados do programa, representantes da iniciativa privada também compareceram ao G20 Social. “O Programa Primeiro Emprego é de grande importância, tanto para a política quanto para a gestão. Sergipe mostrar uma experiência vitoriosa com esta, que é o PPE, e a potencialidade de sua juventude é um momento ímpar para o estado. Fico muito orgulhoso dos sergipanos participando com tanta intensidade do evento, sobretudo mostrando os grandes resultados do PPE”, destacou o diretor-geral do Cencosud/GBarbosa, Marcos Femia.

O PPE chamou a atenção da presidente do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), Bruna Brelaz. “A agenda de emprego para a juventude no país é uma identificação que o Conselho Nacional de Juventude entende como prioritária. É necessário garantir mais inclusão e oportunidades para os jovens”, avaliou.

PPE

Administrado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), o Programa Primeiro Emprego (PPE) tem o objetivo de ampliar as oportunidades de qualificação técnica e experiências profissionais à população mais jovem, a fim de facilitar o ingresso no mercado de trabalho e combater o desemprego.

É uma parceria com diversas instituições que visa agregar conhecimentos práticos e teóricos do mercado de trabalho aos jovens, qualificando-os e garantindo bolsa financeira durante seis meses para as pessoas selecionadas. As bolsas são de R$ 500,00 para nível técnico ou médio e de R$ 750,00 para nível superior.

Ao final do curso, no mínimo 30% desses jovens terão a carteira assinada. Desde a sua criação, em 2023, o programa já disponibilizou 1.890 vagas. Atualmente, são 582 pessoas matriculadas, distribuídas em 29 turmas, além de 63 a serem iniciadas. O PPE atende cinco municípios: Aracaju, Lagarto, Estância, Carmópolis e Tobias Barreto.

G20 Social

Criado pelo Brasil, o G20 Social foi anunciado pelo presidente Lula durante a 18ª Cúpula de Chefes de Governo e Estado do G20, em Nova Délhi, na Índia, quando o Brasil assumiu simbolicamente a presidência do bloco. A Cúpula terá continuidade na África do Sul em 2025.

Um dos objetivos do G20 Social é ouvir a sociedade civil no processo de construção das políticas públicas e com isso ampliar a participação de atores não-governamentais nas atividades e nos processos decisórios das 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana, que formam o G20.

Sergipe foi selecionado para compartilhar sua experiência de integração entre o setor público, instituições de ensino, empresas e sociedade civil na criação de oportunidades para jovens entre 19 e 29 anos para o mercado de trabalho

Foto: Igor Matias