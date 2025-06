“Estamos criando uma nova tradição cultural em Socorro”, diz prefeito Samuel

Espaço ficará disponível ao público até o dia 26 de junho

Cultura, forró e animação comandaram a primeira noite da Vila Siri, que aconteceu nesta quinta-feira, 12. A abertura oficial do espaço foi realizada pelo prefeito Samuel Carvalho e reuniu socorrenses e visitantes, que celebraram a iniciativa com entusiasmo. Com cenários encantadores, muita música e apresentações culturais, a Vila, localizada no estacionamento do Mercado José do Prado Franco, no bairro João Alves, se O público chegou animado para prestigiar as atrações da noite. A programação foi aberta com a tradicional apresentação do Samba de Coco da Taiçoca, seguida pelo show do artista sergipano Luiz Fontenelle e pela emocionante exibição do barco de fogo, símbolo marcante das festas juninas. Ainda nesta noite, sobem ao palco Lienne A Rainha, Ygor Ranieri e a banda Cartas de Ouro, prometendo manter o clima festivo e contagiante da Vila Siri.

Durante a abertura oficial do evento, o prefeito Samuel Carvalho destacou a importância da iniciativa para a cultura e a economia do município. “Estamos criando uma nova tradição cultural em Socorro. A Vila Siri é uma iniciativa inovadora, pensada como um espaço de valorização da cultura e preparado para receber toda a família socorrense. Serão 15 dias de movimentação no comércio local, para os artesãos, ambulantes e todos aqueles que atuarem aqui, é um verdadeiro aquecimento da economia durante o período junino”, ressaltou o gestor.

O professor de Artes e morador do São Brás, Diego da Cruz, chegou cedo para prestigiar o evento e elogiou a programação cultural. “Esse é um momento muito importante, porque a cultura do local é aproveitada. Estão dando palco para os nossos artistas também, dando voz e vez para eles, o que é importante, porque nos anos anteriores a gente viu valorização de cantores que vinham de outros estados, de outros lugares, mas, agora, a Prefeitura, com essa iniciativa da Vila Siri, está trazendo os artistas daqui, as manifestações culturais daqui, então é de suma importância, até para as pessoas verem como está bonito e interessante. As escolas estão participando, e isso é muito importante, ressalta a nossa cultura, reaviva nosso orgulho de ser socorrense”, afirmou.

Já Sabrina Kelly, moradora do Marcos Freire II, estava com altas expectativas para a noite. “Eu acho interessante porque é algo cultural, que une crianças, pais, mães. É um evento bem fantástico, tem muita gente, muitos artistas também, acho que vai ser uma noite espetacular, cheia de alegria”, relatou.

Programação

Até o dia 26 de junho, os socorrenses e visitantes poderão desfrutar do espaço cultural. Nesta sexta-feira, 13, a programação conta com apresentação de espadas de fogo e shows de Larissa Costa, Raynel Guedes e Michele Menezes. Para o sábado, 14, acontece uma nova apresentação de espadas de fogo e shows de Kauã Neres, Luiz Ferraz, Walfredo e Helder Nascimento. No domingo, 15, apresenta-se a quadrilha junina Encanto do Matuto, e Gagal Costa, Banda Raio da Silibrina, Forró Ritmos do Acordeon e Alê Ferraz sobem ao palco para animar o público com muita música.

Fonte: Assessoria de Comunicação