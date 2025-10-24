Estância lança Programa TEAcolher e amplia rede de apoio às crianças autistas

A Prefeitura de Estância lançou, nesta sexta-feira (24), o Programa TEAcolher, iniciativa que reúne as secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura e Esporte para formar uma rede integrada de atenção às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento ocorreu na Praça da Juventude, no bairro Santa Cruz, e marcou também o lançamento da Carta de Serviços do TEAcolher, documento que define diretrizes para um atendimento humanizado e interligado.

Coordenado pela Secretaria de Assistência Social, o programa tem como foco garantir orientação, acolhimento e acompanhamento especializado às crianças autistas e suas famílias, transformando ações pontuais em políticas públicas permanentes de inclusão social.

A secretária da pasta, professora Hélia Aragão Pinto, destacou que o TEAcolher representa “um marco de cuidado e respeito”, reforçando o compromisso da gestão municipal com as famílias atípicas. “A carta de serviços foi construída de forma coletiva e consolida o esforço de várias secretarias em oferecer dignidade e acesso às crianças atípicas”, afirmou.

O prefeito André Graça ressaltou o caráter inovador do programa, que nasceu após dez meses de planejamento. “O TEAcolher é fruto de um esforço conjunto das secretarias e reafirma o compromisso da Prefeitura em garantir acolhimento de qualidade. A parceria com o Hospital Amparo de Maria vai eliminar longas viagens e garantir atendimento especializado aqui mesmo em Estância”, afirmou.

Durante a solenidade, o prefeito também anunciou a conquista de R$ 8 milhões do Governo Federal para a construção de um Centro de Especialidades, que ampliará o atendimento e reforçará o cuidado integral com as pessoas com deficiência no município.

Na área da educação, a gestão municipal fortalece o trabalho já desenvolvido pela rede municipal, que atualmente atende cerca de 240 alunos com TEA. O secretário João Luiz informou que o número de agentes de Atendimento Educacional Especializado (AEE) passou de 45 para 80 neste ano, com a abertura de quatro novas salas para atender à crescente demanda.

Como parte das ações integradas, foram entregues crachás de identificação do portador de TEA e kits esportivos para atividades inclusivas, em parceria com as secretarias envolvidas.

A iniciativa foi celebrada por famílias e profissionais que participaram do evento, reconhecendo o empenho do Município em ampliar o cuidado, promover a inclusão e consolidar uma política pública de acolhimento duradoura.

Por Genilson Máximo – Fonte: SECOM