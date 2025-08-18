Estância: morre aos 92 anos, Etinger, ex-integrante do coral da catedral e carnavalesco

A cidade de Estância amanheceu triste e consternada nesta segunda-feira, 18, com a lamentável notícia do falecimento do senhor José Etinger, conhecido como Etinger.

A Tribuna Cultural, em contato com a senhora Conceição, sobrinha de Etinger, foi informada de que ele tinha sofrido um AVC há mais de trinta anos e encontrava-se debilitado, porém ainda andava bem devagar e se comunicava com os familiares, amigos e conhecidos, na maioria das vezes por telefone.

Outra informação passada por Conceição foi que, em 2021, Etinger sofreu uma convulsão e ficou sem andar. No ano seguinte, ficou esquecido.

De acordo com Conceição, na sexta-feira, 17, Etinger acordou inquieto e foi levado imediatamente ao Hospital Jessé Fontes. “Ele usava sonda e estava com dificuldade de urinar e hoje (segunda, 18), por volta das 3h da manhã, veio a falecer”, contou Conceição.

JOSÉ ETINGER

Nasceu no dia 21 de agosto de 1933, na cidade sergipana de Frei Paulo. Tinha dois irmãos, ambos já falecidos.

Etinger era funcionário federal aposentado do Ministério da Agricultura que atuou por muitos anos em Aracaju. Chegou em Estância na década de 1980, quando se aposentou, e logo foi trabalhar na administração do prefeito Carlos Magno Costa Garcia, lotado na Secretaria Municipal de Urbanismo.

Católico, Etinger atuou por muitos anos no Coral Nossa Senhora de Guadalupe, da Catedral Diocesana.

Na cultura estanciana, Etinger colaborou e desfilou por um grande período na Escola de Samba Mangueira.

O corpo de Etinger está sendo velado no PAF, localizado na Rua Helvécio de Araújo (Rua dos Amarelos) e, por volta das 15h, será levado para Aracaju, onde será sepultado no Cemitério Santa Izabel, no bairro Santo Antônio.

Por Magno de Jesus.