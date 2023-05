Município de Estância vai receber novas unidades de Sesc e Senac

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac avança no município de Estância. O presidente Marcos Andrade e o prefeito do município, Gilson Andrade, assinaram o documento de doação de um imóvel e terreno para construção da escola Senac e de um Hotel Sesc na praia do Abaís.

Com a escola profissionalizante, Estância terá dentro do próprio município as condições técnicas para desenvolver o comércio de bens, serviços e turismo. Serão disponibilizados cursos em vários segmentos de atuação como informática, administração, beleza e gastronomia.

A nova unidade da escola Senac vai estar localizada no antigo prédio da Secretaria de Cultura de Estância. A partir de agora, deve se iniciar o aporte de recursos para reforma e adequação do prédio, tendo em vista as demandas de cada curso.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, observou que todos os municípios do litoral sul de Sergipe serão beneficiados com as novas unidades. “Este é um trabalho que busca contribuir com o desenvolvimento da profissionalização e com a geração de emprego. Toda essa região vai ser beneficiada. Os municípios de Indiaroba, Santa Luzia do Itanhy, Cristinápolis, e as outras cidades dessa região, vão estar representados e aportados em Estância através das novas unidades de Sesc e Senac”.

Estância vai receber unidades de Sesc e Senac. Iniciativa faz parte do projeto Sistema Fecomércio-Sesc-Senac rumo à interiorização

Além de atuar como ambiente de formação profissional, o Hotel Sesc no Abaís funcionará como um clube que ofertará serviços de lazer, saúde, assistência, educação formal e cultura a todos os comerciários da região.

O prefeito de Estância, Gilson Andrade, relatou a importância dessas novas obras para o impulsionamento da cadeia produtiva em toda a região do litoral sul do estado.

“Estância terá uma escola profissionalizante para preparar a nossa juventude para o mercado de trabalho em diversos segmentos. Nesse novo momento de levar as unidades de Sesc e Senac para diversos municípios do interior do estado, Estância está sendo contemplada nesse momento, já com possibilidade de inauguração no próximo ano. E, além disso, teremos o Hotel Sesc na praia do Abaís. Apenas imagine a quantidade de pessoas, de comerciários, de indivíduos de outros municípios que irão frequentar a tão famosa praia do Abaís agora com toda essa infraestrutura montada em parceria com o Sistema Fecomércio”, afirmou o prefeito Gilson Andrade.

Segundo Marcos Andrade, desenvolver o comércio de bens e serviços em Estância é um passo importante para o projeto de interiorização do Sistema. O presidente também destacou o papel da Confederação Nacional do Comércio (CNC), através de seu presidente Roberto Tadros, no apoio às ações por meio de investimentos para esses municípios.

Estavam presentes na ocasião a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, o diretor regional do Senac, Marcos Sales, o vice-prefeito de Estância, André Graça.

