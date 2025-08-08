Estanciana filha de padeiro se destaca como produtora e roteirista cinematográfica

O cinema sergipano tem ganhado uma reputação de destaque com a dedicação, participação e colaboração da estanciana Cacilda de Jesus. As redes sociais e a mídia sergipana sempre trazem relatos do trabalho que Cacilda tem feito em benefício da cultura cinematográfica de Sergipe.

Cacilda de Jesus, com sua equipe, ganhou imenso destaque com a produção e exibição dos filmes “Corações Naufragados” e “Velho Chico, a Alma do Povo Xokó”, este um documentário sergipano com 71 minutos de duração, que narra, de forma poética, a história de um rio e de um povo. Duas histórias que se fundem, sendo ambas fundamentais para a história de Sergipe. “É um trabalho que me dá muita alegria e muita felicidade. Corações Naufragados é uma história original, é um filme de Sergipe”, disse Cacilda.

A cineasta estanciana esteve em 2024, participando do 52º Festival de Cinema de Gramado, na serra gaúcha, apresentando o filme “Velho Chico, a alma do Povo Xokó”. Cacilda lembra que, pela primeira vez, um longa-metragem sergipano é indicado para o Festival de Cinema de Gramado. Um dos cinco filmes selecionados para a Mostra Competitiva de Longas Documentais e que foi exibido no Canal Brasil. Em 11 de dezembro desse mesmo ano, Cacilda lançou o documentário “Memórias de um Agosto Sangrento”, um filme de longa-metragem, de 71 minutos de duração, que narra a história dos torpedeamentos de navios nos mares de Sergipe e da Bahia, que se deu em agosto de 1942. “Foi mais um momento importante para minha carreira como cineasta e historiadora”, disse Cacilda.

Cacilda de Jesus é historiadora, atriz e cineasta, nasceu e cresceu em Estância. Filha de um padeiro da antiga Rua do Areal (bairro Santa Cruz), por nome de Alfredo Messias Santos (já falecido), e da dona de casa, Delza Rodrigues Messias de Jesus.

Cacilda, que atualmente reside em Aracaju, é professora da rede estadual de ensino, mãe de Ana Carolina e João Enrico, e avó da pequena Clarice.

Roteirista e produtora executiva com foco em narrativas impactantes, que provocam reflexão e contam grandes histórias. Cacilda de Jesus é graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e atua como diretora de produção audiovisual e roteirista.

Cacilda de Jesus é especialista na seleção de conteúdo, elaboração de projetos, planejamento orçamentário, acompanhamento e prestação de contas em editais — com destaque para a atuação junto à ANCINE, por meio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/BRDE).

Como produtora executiva, assinou os seguintes projetos: De Quebrada em Quebrada (série de 13 episódios); Memórias de um Agosto Sangrento (documentário, 2024); Velho Chico: A Alma do Povo Xokó (documentário, 2023), seleção oficial da Mostra Documental do 52º Festival de Cinema de Gramado; Aventura-se (documentário, 2024), gravado no Brasil e em Portugal.

Como roteirista, Cacilda é autora dos curtas “A Cruz de Bela” e “Hospital Amparo de Maria na Segunda Guerra Mundial”, além do longa-metragem “Corações Naufragados”.

Por Magno de Jesus