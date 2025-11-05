Estande de Pacatuba é destaque na Semana da Sergipanidade

Pacatuba foi uma das cidades sergipanas que tiveram um local reservado na Vila dos Municípios, durante a Semana da Sergipanidade, evento realizado pela Fecomércio, entre os dias 24 de outubro a 3 de novembro, na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju. Com uma riqueza cultural incomparável, a comunidade foi bem representada pelo seu artesanato local, mostrando ao público visitante o trabalho e o talento das artesãs pacatubenses. Os produtos feitos com a palha da taboa, como bolsas e utensílios de decoração, assim como as bonecas de pano, chamaram a atenção daqueles passavam pelo espaço reservado ao Município.

“Eu trabalho com artesanato há 24 anos e gosto muito do que faço. Mergulho, corto a palha e gosto muito de criar as peças, como esse jarro aqui. E faço tudo com amor e muito carinho. Estou aqui há dois dias é um incentivo para nós artesãs participar desse tipo de feira”, disse a artesã do povoado Santana dos Frades, Ana Lucia dos Santos.

Os turistas que passavam pelo espaço se encantavam com o artesanato pacatubense e quando conheciam o processo de produção, desde a extração da matéria-prima, até a confecção de cada peça, valorizavam ainda mais o trabalho feito pelas artesãs. Foi difícil não resistir e levar um dos produtos confeccionados para casa.

“Adorei conhecer o artesanato, tudo muito lindo e bem feito. As artesãs de Pacatuba estão de parabéns por fazerem essas coisas maravilhosas. Acredito que é muito importante incentivar o turismo, porque faz a cidade crescer e é mais uma fonte de renda e uma economia criativa”, destacou a jornalista paulista, Fabiana Caramês, que está morando no Estado há um mês.

Diversidade artesanal

A população da capital também compareceu em peso ao evento para acompanhar e descobri um pouco mais da cultura sergipana. “Mesmo sendo aracajuano e vivendo aqui em Sergipe, não conhecemos toda a diversidade artesanal que nosso Estado tem a oferecer e é em feiras como essa que a gente conhece a cultura de cada local, como a taboa de Pacatuba”, frisou Lucas Bastos.

A mesma opinião também foi compartilhada por outras pessoas. “Eu sou apaixonada por esse tipo de artesanato. E quando conhecemos todo esse processo trabalhoso que as artesãs têm de mergulhar, cortar a taboa, esperar secar oito dias e depois fazer as peças, a gente valoriza ainda mais esse trabalho delas”, destacou Iasmim Santana.

O reconhecimento do público animou a equipe de Pacatuba. “Foi maravilhoso representar a cidade aqui na Feira da Sergipanidade com as bonecas de pano, as bolsas, crochê e a palha da taboa. As vendas foram ótimas e quero agradecer à Prefeitura pela oportunidade, não somente aqui, mas em outros lugares, como no povoado Tigre, em cidades vizinhas e agora no novenário do padroeiro da cidade”, disse a artesã, Ângela.

Para a administração municipal, garantir a participação das artesãs na Semana da Sergipanidade projeta o Município no turismo sergipano, movimenta a economia e abre novas oportunidades para as artesãs e outros profissionais potencializarem suas vendas.

“Com participação na Semana da Sergipanidade, Pacatuba tem mais visibilidade em Sergipe e nossas artesãs podem mostrar seus produtos para os turistas e contar como eles são feitos, agregando ainda mais valor a cada peça. Por isso, agradeço ao Governo de Sergipe pela parceria e parabenizo as artesãs que participaram desse momento importante”, disse a prefeita Iara Martins.

Equipe GMP