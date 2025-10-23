Estande interativo no Riomar convida o público a viver o clima do litoral sergipano

Aracaju é uma das cidades mais tranquilas do Nordeste, ideal para quem busca uma rotina de sossego e praticidade. A capital sergipana revela sua beleza ao longo de 35 km de praias limpas e encantadoras. Pensando em traduzir esse estilo de vida, a Victória Brasil, construtora responsável por alguns dos empreendimentos mais desejados do estado, lança uma nova forma de vivenciar o litoral sergipano: um estande gamificado e interativo no Shopping Riomar, que apresenta o Maravista Home Beach, um projeto que redefine o conceito de morar à beira-mar em Aracaju.

Localizado no piso L2 do shopping, o espaço convida o público a embarcar em uma jornada sensorial que une realidade digital e experiência física. Por meio de desafios e interações, os visitantes podem explorar o estilo de vida praiano, conhecer as plantas e diferenciais do condomínio e participar de um game com prêmios instantâneos e experiências personalizadas.

“O stand Maravista no Shopping Riomar foi planejado para ser mais do que um ponto de atendimento. Ele é uma vitrine de experiências, pensada para despertar no cliente a sensação de estar cada vez mais próximo do litoral”, explica Ângelo Versari, diretor comercial da Victória Brasil. Segundo ele, o sucesso do projeto já se reflete nas vendas, com mais de 70% das unidades comercializadas.

Assinado pelo arquiteto Rafael Allievi, o estande traz uma ambientação contemporânea e acolhedora, com mobiliário da Novo Tok, evocando a leveza e o conforto de viver perto do mar. O espaço funciona durante o horário comercial do shopping e está aberto ao público.

Situado na Avenida Inácio Barbosa, o Maravista Home Beach reúne o equilíbrio entre natureza e conveniência, oferecendo apartamentos e casas de alto padrão com estrutura de lazer completa, clube exclusivo e segurança 24 horas. É um convite para viver o melhor de Aracaju, entre o sossego da praia e o dinamismo da cidade.

Texto e foto assessoria