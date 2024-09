Estão abertas inscrições para Congresso de Direito Previdenciário

Estão abertas as inscrições para o Congresso de Direito Previdenciário que acontece em Aracaju nos dias 26 e 27 de setembro. O evento promovido pela Associação Sergipana da Advocacia Previdenciarista (Asaprev) reúne grande nomes da área.

O encontro que vai promover integração e capacitação para centenas de profissionais da área jurídica, com palestras voltadas aos seguintes temas: direito previdenciarista, gestão, empreendedorismo e inovação.

Entre os palestrantes estão Melissa Folmann, Malcon Robert, Hélio Gustavo, Yago Calado, Salomão Boanerges e Celise Beltrão. O evento é uma iniciativa da Associação Sergipana da Advocacia Previdenciarista (Asaprev) e acontece no Teatro Atheneu. As inscrições devem ser feitas no instagram da Asaprev (@asaprev.se).

Fonte assessoria