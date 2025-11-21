ESTRADA  CEDE E ACABA ROMPENDO UMA ADUTORA NA REGIÃO DO POVOADO GUARAREMA NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

O governador Fábio Mitidieri informou em suas redes sociais, na noite esta quinta-feira (20), que as fortes chuvas que atingiram o interior de Sergipe, provocaram transtornos a moradores do interior de Sergipe.

As informações passadas pela Defesa Civil são de que foram registrados 100 milímetros de chuva em uma hora no município de Umbaúba.

Por conta a chuva torrencial, uma estrada vicinal cedeu e acabou rompendo uma adutora na região do Povoado Guararema. O governador informou ainda que já foram tomadas as providências para solucionar o caso.

No município de Lagarto, Porto da Folha e Poço Redondo também fora registradas chuvas forte que atingiram várias ruas e avenidas que ficaram parcialmente inundadas.

A Defesa Civil alerta que as chuvas continuam para todo o estado até sábado.

Foto: Defesa Civil/ SE