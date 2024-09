Estrutura do Pré-Caju 2024 começa a ser montada na Orla

Principal ponto do circuito, o Camarote Aju terá uma estrutura diferenciada, com destaque para o palco por onde vão passar artistas nacionais e local

O Pré-Caju 2024 já começa a tomar forma! Na tarde desta sexta-feira, 13 de setembro, diversas carretas carregas de material começaram a chegar à Orla de Atalaia, na capital sergipana. A montagem teve início pelo Camarote Aju, que está sendo erguido, assim como as duas últimas edições, na área do Espaço Sobre as Ondas, vizinho ao parque infantil.

Considerado o metro quadrado mais disputado da avenida durante os dias de festa, o Camarote Aju terá uma megaestrutura e contará com praça de alimentação com opções de restaurantes e lanchonetes, além de Espaço Beleza, loja de reforma de abadá, SPA, entre outros serviços. Por lá, passarão nomes como, Durval Lelys, Netinho, Timbalada, Rafa e Pipo, Matheus & Kauan Alexandre Peixe, Pedro Sampaio, Luanzinho, É o Tchan, Felipe Amorim, Klessinha, Parangolé, Os Faranys, Michele Andrade e Dennis DJ.

Além do Camarote Aju, também começam a ser erguidos os pórticos de entrada e saída do circuito onde os blocos de trios desfilam. Toda extensão do percurso ganhará decoração temática com bandeiras anunciando aos sergipanos e turistas que a maior prévia carnavalesca do país está chegando.

O Pré-Caju ocorrerá entre os dais 8 e 10 de novembro, na Avenida Santos Dumont, em Aracaju (SE). Os foliões dos blocos terão cerca de três quilômetros para curtir a festa. A concentração e saída dos blocos ocorrerá na Passarela do Caranguejo. Eles seguirão pela bela Orla de Atalaia passando pelo Camarote Aju, hotéis, bares e restaurantes até chegar as imediações do Farol da Coroa do Meio.

Entre as atrações que estarão em cima dos trios puxando os foliões dentro e fora das cordas, Bell Marques (Vumbora), Ivete Sangalo (Com Amor), Bloco Eu não vou embora (Tomate), Léo Santana (Vem com o Gigante), Bloco Cajuranas (Psirico), Bloco Daquele Jeito (Xandy Harmonia), Bloco Afro Omo Oxum – Pipoca (Ninha), Bloco Prevenção (Cid Natureza), Bloco Pipoca da Sergipe (Julinho Porradão), Bloco Pipoca (Chicabana), Bloco Caranguejo Elétrico (Luiz Caldas), Bloco Pipoca da Sergipe (Calcinha Preta), Bloco Pipoca (Reação), Trio Verão Sergipe (Durval Lelys e Alinne Rosa), Trio Arraiá do Povo (Natanzinho Lima e Ramon e Randinho).

Vendas de abadás e camisas

Os abadás dos blocos e as camisas para o Camarote Aju e a Feijoada estão sendo vendidos na loja oficial do Pré-Caju: Point do Ingresso (RioMar Shopping), que funciona das 10h às 22h, podendo parcelar em até 10x sem juros no cartão Banese/ ELO e 5x sem juros nas demais bandeiras. Outra alternativa de comprar é através do site oficial da festa www.precaju.com.br. Mais informações pelo telefone (79) 3085-7300 (também WhatsApp).

Por Osanilde Oliveira