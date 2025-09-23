Estrutura do Pré-Caju 2025 começa a ser erguida na Orla de Atalaia

Camarote Aju e pórticos de entrada e saída do circuito da festa, além da decoração estão no escopo dos preparativos

A contagem regressiva para o Pré-Caju 2025 começou! Na tarde desta segunda-feira, 19 de setembro, a Orla de Atalaia, em Aracaju, começou a se transformar para receber a festa. Diversas carretas chegaram carregadas de equipamentos e estruturas, dando início à montagem do Camarote Aju, que será erguido novamente na área do Espaço Sobre as Ondas, próximo ao parque infantil.

Reconhecido como o espaço mais disputado do circuito, o Camarote Aju promete surpreender. A estrutura contará com praça de alimentação, Espaço Beleza, loja de reforma de abadás, SPA e outros serviços exclusivos. Durante as três noites de festa, passarão pelo palco Wesley Safadão, Luiz Ferraz, Banda Eva, Cláudia Leitte, Zé Neto & Cristiano, Rafa e Pipo, Parangolé, Léo Santana, Kart Love, Franquinho Vaqueiro, Eric Lard, Henry Freitas, Pagod’art e Larissa Costa.

Além do camarote, a organização começou a instalar os pórticos de entrada e saída do circuito, e toda a extensão do percurso será decorada com bandeiras temáticas, avisando aos foliões que a festa está chegando.

O Pré-Caju 2025 acontecerá entre os dias 14 e 16 de novembro, na Avenida Santos Dumont, em Aracaju. Serão cerca de três quilômetros de festa, com concentração e saída dos blocos na Passarela do Caranguejo. O trajeto segue pela Orla de Atalaia, passando pelo Camarote Aju, hotéis, bares e restaurantes, até as proximidades do Farol da Coroa do Meio. Entre as atrações que puxarão a animação em cima dos trios elétricos estão, Bell Marques (Vumbora), Ivete Sangalo (Com Amor), Saulo (Com Amor), Léo Santana (Gigante), Xandy Harmonia (Torcida) e Trio FM Sergipe (Jaú e Édson Gomes).

Ingressos e abadás

Os abadás dos blocos e camisas do Camarote Aju estão disponíveis na loja oficial do Pré-Caju, Point do Ingresso, no segundo piso do RioMar Shopping, das 10h às 22h. É possível parcelar em até 10x sem juros no cartão Banese Card e 5x nos demais cartões. Também há a opção de compra online pelo site www.precaju.com.br. Mais informações pelo WhatsApp ou telefone: (79) 3085-7300.

Texto e foto Osanilde Oliveira