ESTUDANTE SERGIPANA DE 15 ANOS  É A VENCEDORA DA ETAPA NACIONAL DO 54º CONCURSO INTERNACIONAL DE CARTAS

Aluna do 1º ano do ensino médio da escola Maple Bear Aracaju, Beatriz Azevedo é a vencedora da etapa nacional do 54º Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios. A estudante, de 15 anos, e a instituição de ensino receberão premiações de R$ 10 mil e R$ 10,5 mil, respectivamente, conforme o regulamento do concurso.

Na mensagem direcionada a Boyan Slat, ambientalista holandês que desenvolveu um sistema passivo de limpeza oceânica baseado em barreiras flutuantes, o oceano fez um apelo. “Urge, então, que despertemos, que abracemos a promessa da preservação, antes que o que resta de mim se perca nas ondas do tempo”, escreveu Beatriz.

Além de redação, a estudante ama história e filosofia. Ainda não decidiu que curso vai fazer, mas já pensou em jornalismo, moda, psicologia e até dança. Beatriz lê bastante, para aprimorar seu vocabulário, desenvolver a criatividade e ampliar seus conhecimentos sobre o mundo. “Sempre gostei de escrever histórias. Quando eu era criança, inclusive, fazia livrinhos ilustrados, que estão guardados até hoje”, conta.

A campeã conta que adorou o tema escolhido para esta edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas, por ser um assunto urgente e extremamente importante. Para escrever, ela fez diversas pesquisas e descobertas impactantes. “Achei muito interessante e desafiador. Me interesso demais pelas questões relacionadas ao meio ambiente, e quando a escola passou o tema para a gente, fiquei bem animada”, relata Beatriz.

Nesta edição, os jovens foram convidados a dar voz à imensidão do mar, mergulhando em sua grandiosidade, nas ameaças que enfrenta e na importância de sua preservação. Com o tema “Imagine que você é o oceano. Escreva uma carta a alguém para explicar-lhe por que ele deveria cuidar de você e como deveria fazê-lo”, os participantes tiveram a chance de expressar sua consciência ambiental em uma mensagem ao mundo.

No Brasil, o certame é desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional, onde são selecionadas as três melhores redações. Destas, a primeira colocada irá representar o Brasil na fase internacional, que é de responsabilidade da União Postal Internacional (UPU). Este ano, os Correios receberam 3.881 cartas, de 1.918 escolas participantes.

A segunda e a terceira colocadas nacionais deste 54º Concurso Internacional de Cartas são: Ana Luíza Costa Silva, da Associação Educacional Professora Noronha, em Dom Pedro/MA; e Sâmia Gabriele Freitas Costa, do Centro Educacional Contexto, em Parnaíba/PI. Mais informações estão disponíveis no site dos Correios.

Histórico – O Concurso Internacional de Redação de Cartas é mais um compromisso dos Correios com o desenvolvimento nacional por meio da educação e com sua atuação como agente público do governo federal. Além de incentivar a escrita entre os jovens, também fortalece o papel da estatal na promoção da responsabilidade social e no desenvolvimento da sociedade.

Segundo país mais bem colocado no Concurso, o Brasil conquistou 3 medalhas de ouro (1972, 1988 e 2006); 2 de prata (1978 e 1980); 2 medalhas de bronze (1992 e 2015) e 6 menções honrosas (2009, 2012, 2016, 2017, 2018 e 2023). O país só fica atrás da China, que possui 5 medalhas de ouro. A carta vencedora de 2024 foi de uma estudante do Quênia, na África.

Os resultados dos últimos 51 anos são bastante expressivos no cenário internacional. Desta forma, além de fomentar a educação no contexto nacional, a empresa também tem contribuído para alavancar, no campo educacional, a representatividade do país em esfera global.

