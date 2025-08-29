Estudantes de 14 municípios sergipanos concorrem ao Prêmio MPT na Escola

Comissão julgadora, formada por jovens aprendizes, definiu vencedores nesta sexta-feira (29)

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) fez a avaliação das produções inscritas na etapa estadual do Prêmio MPT na Escola, um reconhecimento aos estudantes da rede pública de ensino, que produziram contos, poesias, músicas e desenhos sobre o combate ao trabalho infantil e incentivo à Aprendizagem Profissional.

Nesta edição, concorrem ao prêmio 70 trabalhos de alunas e alunos de escolas estaduais e dos municípios de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Capela, Estância, Barra dos Coqueiros, Pacatuba, Ribeirópolis, Ilha das Flores, Siriri, São Miguel do Aleixo, Moita Bonita, Boquim, Monte Alegre e Itaporanga D’Ajuda.

Uma comissão julgadora, presidida pelo procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga, avaliou os melhores trabalhos nesta sexta-feira (29). Este ano, a comissão é formada apenas por jovens aprendizes. “Nosso objetivo é dar aos aprendizes o protagonismo nesse projeto que promove uma cultura de combate à exploração do trabalho infantil, o incentivo à aprendizagem e envolve, ainda, questões relacionadas à segurança e saúde do trabalho. É uma iniciativa voltada a ensinar essa temática nas escolas e nada melhor do que dar aos adolescentes a oportunidade de conhecerem e avaliarem esses trabalhos”, explicou o procurador.

Integram a equipe de análise os jovens aprendizes Kaio Marcos Santos e Maria Clara dos Santos, do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), e os jovens aprendizes Everton Ferreira e Fernanda Vitória Santos, que atuam no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT/SE). Everton afirma que recebeu, com alegria, o convite para participar da comissão julgadora. “Eu me senti muito honrado e feliz, porque acredito que posso contribuir com o projeto, que trata de temáticas tão importantes, como o combate ao trabalho infantil”, afirmou o jovem aprendiz Everton Ferreira.

A jovem aprendiz do MPSE, Maria Clara dos Santos, vê o projeto como um instrumento de incentivo para as crianças e adolescentes. “Acredito que a participação no Prêmio pode ajudá-los a definir o que querem para o futuro. Nesses desenhos, poesias, músicas e contos, existem muitos sonhos e eles poderão olhar, no futuro, e se orgulhar disso”, afirmou.

O procurador Alexandre Alvarenga, coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), afirma que a qualidade dos trabalhos inscritos é motivo de alegria para a instituição. “Ano passado nós tivemos, pela primeira vez, um trabalho, do município de Neópolis, selecionado para a etapa nacional do MPT na Escola, que acabou ficando em terceiro lugar, ou seja, reconhecido nacionalmente pela qualidade, na categoria de desenho. Independentemente da premiação, para nós o que importa é o engajamento dos municípios e a divulgação, a promoção desse trabalho, ou seja, a formação de uma cultura que reconhece e combate os malefícios do trabalho infantil”, enfatizou o procurador.

As melhores produções vão concorrer à etapa nacional do Prêmio MPT na Escola. Em dezembro, os vencedores da etapa estadual serão divulgados em cerimônia com os estudantes e professores (data e local a confirmar).

Texto e foto assessoria