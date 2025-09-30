Estudantes de Socorro participam de aulões preparatórios para avaliações

Atividades envolvem alunos do 2º, 5º e 9º ano com revisão de conteúdos e metodologias ativas

A Secretaria Municipal da Educação de Nossa Senhora do Socorro está promovendo uma série de aulões preparatórios para alunos do 2º, 5º e 9º ano da rede municipal de ensino. A iniciativa busca reforçar os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, alinhados às avaliações externas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese).

Os aulões, que acontecem desde o dia 11 de setembro e seguem até o próximo 3 de outubro, envolvem todas as escolas da rede municipal, proporcionando momentos de revisão e conhecimento.

“O objetivo é reforçar os conteúdos, revisar aprendizagens essenciais e preparar os alunos de forma motivadora e estratégica para as avaliações externas. Os alunos participam de momentos de revisão, resolução de simulados, dinâmicas e estratégias de fixação de conteúdos, tudo de forma interativa e voltada para o desenvolvimento das competências avaliadas”, explicou o coordenador de Língua Portuguesa, Jefferson Dantas, que leciona nos aulões.

Além disso, os aulões contam com o uso de metodologias ativas, práticas de revisão direcionada e acompanhamento constante, garantindo avanços no processo de aprendizagem. A cada etapa, os alunos são lembrados de que esse esforço coletivo é um passo importante para o futuro e para o fortalecimento da educação em Socorro.

Sobre as avaliações

O Saeb, aplicado a cada dois anos pelo Inep, permite traçar um diagnóstico da educação básica brasileira e identificar fatores que influenciam no desempenho escolar. Em Socorro, participarão da avaliação os alunos do 5º e 9º ano.

Já o Saese, em nível estadual, avalia estudantes do 2º, 5º e 9º ano em Língua Portuguesa e Matemática, aferindo também os níveis de alfabetização e letramento. Os resultados compõem o Índice de Desempenho Escolar de Sergipe (Ideese), que orienta políticas educacionais no estado.

Fonte: Assessoria de Comunicação