ESTUDANTES E SERVIDORES PASSAM MAL APÓS ALMOÇO NO RESTAURANTE DO CAMPUS DA UFS NO SERTÃO

Estudantes, servidores e colaboradores do campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em Nossa Senhora da Glória, passaram mal nesta terça-feira (05), após almoçarem no restaurante universitário.

As informações são de que mais de 50 pessoas apresentaram sintomas de intoxicação alimentar, incluindo vômito, diarreia e febre. A lasanha, servida no dia, foi apontada por alunos como tendo “gosto de estragado”.

Segundo a estudante de medicina veterinária Carla Grenyere, muitos alunos que consumiram a refeição no restaurante começaram a sentir dores abdominais, de cabeça e febre, e alguns precisaram de atendimento no Hospital Regional. A situação levou ao cancelamento de algumas aulas e à interrupção dos serviços do restaurante, gerido por uma empresa terceirizada, a partir desta quarta-feira (6).

Após o ocorrido, a UFS divulgou nota confirmando a suspensão temporária do restaurante universitário até que as condições higiênico-sanitárias sejam verificadas. Outras ações incluem:

Investigação da causa do surto, com análise de amostras dos alimentos consumidos;

Notificação à Vigilância Sanitária e demais autoridades para garantir que as normas de segurança alimentar sejam seguidas antes da reabertura do restaurante;

Possíveis sanções à empresa responsável pela alimentação no campus, caso sejam confirmadas falhas que possam ter contribuído para o incidente.

A UFS orienta que qualquer pessoa com sintomas busque atendimento médico e destaca que serão tomadas as medidas legais e administrativas contra a empresa prestadora de serviços, conforme estipulado em contrato, caso a responsabilidade seja confirmada.

Por causa do problema, os serviços no restaurante, gerido por uma empresa terceirizada, foram interrompidos a partir desta quarta-feira (06). Algumas aulas também foram suspensas.

Com informações do G1/SE