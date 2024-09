Estudantes participam de atividades pelo Dia do Comitê das Bacias Hidrográficas

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), realizou nesta quarta-feira, 25, um ‘Dia no Parque’ com estudantes do 6º e 7º de duas escolas estaduais de Sergipe. A ação aconteceu no Parque Ecológico Poxim em Aracaju, para comemorar o Dia do Comitê das Bacias Hidrográficas de Sergipe.

A iniciativa teve o objetivo de engajar a sociedade civil e estudantes para a importância das bacias hidrográficas no condicionamento da vida terrestre, como o plantio, consumo humano, animal e empresarial. O Dia dos Comitês das Bacias Hidrográficas de Sergipe foi instituído pela Lei nº 9.039, de 9 de junho de 2022, e está incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

O dia foi preenchido por palestras educativas, atividades interativas, plantio e distribuição de mudas, além da entrega de materiais educativos. A atividade contou com o apoio de membros dos Comitês, da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), e da Fundação aos Mamíferos Aquáticos que contribuíram com essa ação.

A secretária da Semac, Deborah Dias, destacou a importância dos comitês e falou sobre levar a educação ambiental a públicos de todas as idades. “Hoje comemoramos o Dia do Comitê das Bacias, e nessa festa não poderiam faltar nossos parceiros, pois são eles que voluntariamente estão sempre com a gente construindo políticas públicas para a utilização consciente dos recursos hídricos’’, destacou.

Feliz pela ida ao Parque Poxim e por ter obtido mais conhecimento, a aluna Letícia Barroso, da Escola Estadual Monteiro Lobato em Aracaju, expressou a relevância da preservação do meio ambiente. “É muito importante para a gente, pois assim conseguimos proteger nossa natureza para o futuro dos nossos filhos, netos e descendentes’’, declarou.

O vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Sergipe, Samir Souza, esteve no evento e destacou a divulgação das ações dos comitês, com o objetivo de sensibilizar os estudantes. “O comitê é ligado ao estado e tem um papel fundamental na proteção dos recursos hídricos na gestão, sendo o parlamento das águas e evitando danos futuros’’, concluiu.