Estudantes promovem campanha de combate ao bullying em escola

“Bullying não é brincadeira”. Com esta mensagem fixada nas portas das salas de aula, os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Carvalho Neto buscam chamar a atenção dos estudantes para a violência no ambiente escolar. Essa foi apenas uma das ações realizadas por sete alunos da unidade de ensino que participaram da oficina de Liderança Jovem promovida pelo Instituto JCPM em Aracaju.

“Eles foram estimulados a identificar alguns problemas que vivenciam no ambiente escolar e a pensar em soluções. É muito gratificante vê-los como agentes de mudança. São os próprios adolescentes contribuindo com o crescimento dos colegas. São jovens ensinando jovens”, relata a instrutora Raquel Santana.

A campanha promovida pelos alunos em alusão ao movimento Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, contou também com concurso de desenho e rodas de conversa com uma psicóloga para conscientizar as crianças e os adolescentes sobre a gravidade do problema. “Fazer uma pessoa sofrer é totalmente desumano. Isso não te faz uma pessoa superior”, desabafa a estudante Priscila de Oliveira.

Maria Eduarda Lima, uma das idealizadoras da campanha, ressalta que um dos objetivos é levar as informações para um maior número de pessoas possível. “Eu acho muito importante ensinar para os estudantes, desde cedo, o que não se deve fazer na escola para que eles possam compartilhar com outras pessoas do convívio e, no futuro, com os filhos”, opina.

O próximo passo será um bate-papo sobre liderança para que outros jovens deem continuidade ao trabalho, visto que a maioria dos integrantes do grupo já está no 9º ano.

“Foi uma lição muito grande. Esse trabalho me fez aprender a liderar. Temos mais de 300 pessoas na escola e foi muito desafiador para a gente mobilizar todo mundo, mas com o desejo de querer ajudar as pessoas, a gente conseguiu”, avalia a jovem Maria Eduarda Silva, outra integrante do grupo que desenvolveu a campanha.

