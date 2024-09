Estudantes vivenciaram imersão cultural no Reino Unido através do ‘Sergipe no Mundo’

A chegada ao Reino Unido representou, para muitos estudantes do Programa Sergipe no Mundo, a primeira experiência internacional. Ao pisarem em solo britânico, a diversidade cultural e os monumentos históricos entusiasmaram os alunos. Eles visitaram locais renomados, como o Natural History Museum, o Camden Market, a Brighton Pier, além do Palácio de Buckingham e da Baker Street. De volta ao Brasil, os intercambistas aproveitam para compartilhar suas experiências com os colegas de escola.

Betyna Rocha, uma das estudantes que viveu a experiência durante um mês em Brighton, na Inglaterra, descreveu a sensação de estudar em outro país. “Foi incrível. Não tenho palavras para descrever todos os momentos que vivi com meus colegas e o conhecimento adquirido sobre outras culturas”, afirmou.

Além do contato com o universo acadêmico britânico, os estudantes também participaram de visitas culturais que facilitaram a imersão sociocultural. A aluna do Colégio Estadual Professora Maria de Lourdes Gois, Jamilly Naiane Silva Santos, comenta como foi a vivência na Inglaterra. “A experiência foi incrível. Conheci o centro de Brighton e também conheci outros lugares históricos e culturais”, destacou.

Enriquecimento cultural

A vivência no Reino Unido não se limitou apenas a passeios turísticos. Os alunos participaram de uma atividade de rua chamada ‘Street Art and Graffiti Scarvanger Hunt’. A atividade consistiu em um jogo no qual os alunos andavam pelas ruas de Brighton para descobrir intervenções artísticas e artes alternativas, muito presentes na vida cultural das cidades europeias.

A coordenadora do programa ‘Sergipe no Mundo’, Isabella Santos, destaca que foi uma experiência única poder acompanhar os alunos, já que foi fiscal da Seduc. “Foi desafiador e muito gratificante. Foi muito importante poder ver e vivenciar a experiência positiva que o programa proporcionou na vida dos nossos estudantes. Esse intercâmbio oferece oportunidades valiosas de crescimento para os jovens”, ressaltou.

Na avaliação da diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, o programa atingiu o objetivo. “Acredito que todo o cuidado que tivemos desde o princípio resultou na realização bem-sucedida dessa primeira turma de intercambistas. Se eu tivesse que atribuir uma nota, seria nota 10”, afirmou.

A Seduc está trabalhando nos detalhes do embarque dos estudantes que irão para os Estados Unidos e Canadá, além de preparar a próxima edição do ‘Sergipe no Mundo’. A próxima turma de intercambistas embarca no dia 15 de novembro, completando a primeira turma de intercambistas do programa.

Sobre o programa

O ‘Sergipe no Mundo’ é uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), que visa a proporcionar aos estudantes uma experiência única de estudar em outro país, conhecer novas pessoas, costumes e obter um estudo mais aprofundado dos idiomas inglês, espanhol e francês.

No total, foram investidos R$ 4.335.000,00 nessa política pública, beneficiando 50 alunos contemplados com bolsas de estudos, por meio de sorteio público. Já para 2025, o Governo de Sergipe planeja duplicar o número de vagas, atendendo a um total de 100 estudantes por ano.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, reforça que o programa ‘Sergipe no Mundo’ é um marco na vida dos intercambistas. “Essa viagem marca um salto de qualidade na história da educação pública. Foi a primeira turma que, com investimento do Governo do Estado, foi além das salas de aulas sergipanas e passou por uma imersão cultural e linguística. O resultado dessa primeira experiência foi muito positivo e serve de estímulo para que mais jovens participem, queiram aperfeiçoar o idioma e a história, conhecer novas culturas e abrir horizontes para o futuro. Temos a certeza de que cada jovem traz na bagagem muito conhecimento e grandes recordações para a vida”, concluiu.

Foto: Ascom Seduc