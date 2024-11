ESTUDANTES VOLTAM ÀS AULAS EM POÇO REDONDO APÓS MESA TÉCNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

A Mesa Técnica instaurada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), no último dia 05/11, sob a condução do conselheiro Ulices Andrade, em busca de uma solução definitiva para o impasse orçamentário entre a Prefeitura e a Câmara de Poço Redondo, culminou na retomada das aulas na localidade nesta segunda-feira, 18

Sugerida pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC/SE), Eduardo Côrtes, a ferramenta de controle dialógico levou a um alinhamento no sentido de a Prefeitura enviar à Câmara novo projeto de lei com os ajustes necessários à adequação do orçamento para fins de manutenção dos serviços prestados pelo município.

Com a publicação da Lei Nº 502/2024, foram retomados serviços considerados essenciais para a população, a exemplo das atividades nas unidades escolares públicas.

“A retomada dos serviços em Poço Redondo demonstra a importância de promovermos essa busca por soluções conjuntas para questões complexas da administração pública, sempre em benefício da coletividade”, afirma o conselheiro Ulices Andrade.

A Mesa Técnica promovida pelo relator contou com participação da prefeita do município, Aline Vasconcelos, e do presidente da Câmara de Vereadores, Josivaldo de Souza, além do procurador-geral Eduardo Côrtes e de integrantes do corpo técnico do TCE.

Foto: Cleverton Ribeiro

Texto: Luana Maria