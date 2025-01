Estudo aponta Sergipe como o 4º mais competitivo do Nordeste; estado avançou três colocações no ranking

Um levantamento realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) atestou que o estado de Sergipe é o quarto mais competitivo do Nordeste. O estudo analisou dez atributos econômicos e sociais para avaliar a gestão pública e serve de parâmetro para o setor privado realizar possíveis investimentos. Em 2022, Sergipe ocupava a sétima colocação no ranking da região.

Nos últimos dois anos, o estado apresentou avanços em cinco pilares: solidez fiscal, infraestrutura, potencial de mercado, inovação e sustentabilidade ambiental. No quesito solidez fiscal, que avalia as condições fundamentais para o crescimento sustentado de longo prazo, o estado saltou do 17° para o 11° lugar.

Para os cálculos, foram utilizados indicadores que levaram em conta a taxa de investimentos, regra de ouro, solvência fiscal, sucesso do planejamento orçamentário, dependência fiscal, resultado primário, gasto com pessoal, índice de liquidez e poupança corrente.

Já no quesito infraestrutura, que avalia aspectos como a existência de redes de rodovias, energia e telecomunicações, o estado saiu da décima quinta colocação, em 2022, para a nona em 2024.

Em relação ao potencial de mercado, indicador que mede o tamanho do mercado consumidor, a taxa de crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) e o crescimento potencial da força de trabalho, Sergipe avançou da 24ª colocação para a 15ª nos últimos dois anos.

“Quando um estado melhora o seu nível de competitividade, ele se torna mais atrativo para investimentos. O empresário, antes de decidir aplicar o seu dinheiro em um lugar, analisa diversos aspectos que podem contribuir para que o seu negócio dê lucro. Com o trabalho que tem sido realizado pelo Governo nos últimos dois anos, estamos melhorando nossos indicadores, o que tem contribuído para a captação de novos empreendimentos, geração de empregos e aumento da arrecadação”, explica a secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila.

Sustentabilidade

Na análise sobre sustentabilidade ambiental, quando são analisados critérios como a oferta de serviços de manejo de resíduos sólidos, destinação do lixo, tratamento de esgoto, desmatamento e recuperação de áreas degradadas, o estado subiu quatro colocações, saindo do 24° para o 20° lugar.

No quesito inovação, em que são analisados os investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento, registro de patentes, o registro de empreendimentos inovadores e a concessão de bolsas de mestrado e doutorado, Sergipe saiu da 13ª para a 12ª colocação.

Em outros quatro pilares, o estado manteve as colocações obtidas em 2022: educação (15ª), eficiência da máquina pública (17ª), sustentabilidade social (22ª) e capital humano (26ª).

No ranking geral, de acordo com o Centro de Liderança Pública, Sergipe avançou do 21° lugar para o 18° em 2024.

Foto: Thiago Santos