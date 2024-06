“Eu tenho orgulho de ter sido o prefeito que transformou a Barra”, afirma Airton

Gestor por três mandatos da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD) é pré-candidato a prefeito do município na eleição deste ano. E o seu projeto de voltar a administrar a Barra atende a um anseio da população, que fica evidente em todas as pesquisas realizadas para verificar o cenário eleitoral na cidade da Grande Aracaju.

“Eu tenho orgulho de ter sido o prefeito que transformou a Barra dos Coqueiros. Foram escolas, postos de saúde, pavimentação e milhares de empregos gerados. Foi durante o nosso mandato que se começou a falar em morar na Barra e em fazer investimentos no município, promovendo um grande desenvolvimento. E tudo isso é reconhecido pela população”, afirma Airton Martins.

Somado ao legado deixado em suas gestões, a vontade de mudar o atual cenário em que se encontra o município é mais uma motivação para que Airton Martins busque um novo mandato. “Hoje a Barra está sofrendo com uma má administração, com um prefeito que não gosta do povo e que agora, perto da eleição, quer fingir que trabalha. Tá na hora de tirar a poeira da Prefeitura e fazer a Barra crescer como antes, em nossa gestão”, enfatiza.

Airton Martins destaca ainda que vai buscar em uma nova gestão ampliar o progresso da Barra e melhorar ainda mais a qualidade de vida dos cidadãos. “Eu amo a Barra dos Coqueiros e sempre a carrego em meu coração. Quero sempre ver as pessoas bem, melhorando de vida, progredindo, crescendo junto com a administração. Quero que meu neto lembre de mim como um gestor que melhorou a qualidade de vida da população, que foi um bom prefeito, um bom ser humano, que cuidou e fez o bem aos homens e mulheres da minha cidade. E que ele se orgulhe disso”, ressalta.

