Fábio diz em Riachuelo que “eu vim com a ambição de melhorar a vida dos sergipanos, gerar oportunidades e emprego para quem precisa”

Com o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida, lazer e integração comunitária para a população, o governador Fábio Mitidieri entregou nesta sexta-feira, 24, a reforma da Praça Prefeito João Pereira de Araújo, popularmente conhecida como Praça João Grande, em Riachuelo. A obra, realizada pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), representa um investimento de R$ 1.243.417,51 e marca uma nova etapa de desenvolvimento para o município.

Durante a inauguração, o governador ressaltou o impacto social da obra e destacou o trabalho conjunto da gestão estadual. “São espaços de confraternização, de esportes. Esta é uma praça para a família de Riachuelo aproveitar em um dos estados mais seguros. Eu não tenho dúvida que vamos fazer ainda muitos mais espaços como este para trazer ainda mais alegria. Aqui, pelo programa Acelera Sergipe, temos prevista urbanização, já estamos realizando a obra da estrada velha, além da pavimentação asfáltica e granítica, para que a gente possa continuar trazendo desenvolvimento e qualidade de vida”, declarou.

O chefe do Executivo estadual também mencionou os avanços de sua gestão, como a menor taxa de desemprego da história de Sergipe, o maior estoque de empregos e a redução da pobreza e da fome. Para ele, essas ações refletem o impacto positivo do governo, que gera empregos, melhora a arrecadação municipal e oferece oportunidades para quem mais precisa. Ele ressaltou que sua gestão realizou 21 concursos públicos, o maior número já registrado em Sergipe. Além disso, frisou o compromisso com a educação, destacando que uma escola é reformada a cada 12 dias, com infraestrutura moderna e superior à de muitas escolas privadas.

“Eu vim com uma ambição de melhorar a vida dos sergipanos, gerar oportunidades e emprego para quem mais precisa. Eu quero poder chegar até o final do ano, com mais carteiras assinadas do que o Bolsa Família”, disse.

A obra

As intervenções incluíram a construção de uma pista de patins, pista de skate, três quiosques, uma Academia da Saúde da Família, além de melhorias na acessibilidade, sistema de drenagem, instalação de refletores em LED, pergolados, paisagismo, bancos e mesas. Com uma área total de 5.436,60 metros quadrados (m²) e 719,00 m² de área construída, a praça promete se tornar um ponto de encontro para famílias, jovens e atletas.

O secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, reforçou o compromisso do governo em finalizar obras que antes estavam paralisadas. “Essa praça era uma obra que se arrastava há anos. Hoje, temos aqui uma estrutura completa, com novos quiosques, piso intertravado, pista de skate e brinquedos para as crianças. É um sonho realizado para o povo de Riachuelo”, comentou.

Presente para Riachuelo

O prefeito Petinho de João Grande também expressou sua satisfação pela entrega da obra que era um anseio antigo da comunidade. “Graças a Deus, estamos entregando uma praça que era aguardada há quase nove anos. Este espaço abandonado agora se transformou em um lugar maravilhoso, com academia, parquinho, pistas esportivas e muito mais. É um presente para a nossa população”, celebrou.

O skatista Rodrigo Santos, conhecido como Gigantão, celebrou a entrega da praça e destacou a importância do espaço para a prática esportiva e o desenvolvimento social. “A cidade de Riachuelo agora tem uma pista de qualidade, que vai atrair mais atletas e unir a comunidade. Essa praça é muito importante, não só para o esporte, mas também para tirar os jovens de locais de risco e oferecer novas perspectivas para o futuro”, afirmou.

Investimentos do governo estadual

A entrega da Praça João Grande integra um conjunto de ações do Governo de Sergipe em desenvolvimento urbano e infraestrutura. Em 2023, foram reestruturados mais de 628 quilômetros de rodovias, com obras concluídas que somam R$ 534,6 milhões. Desde o início da gestão, mais de um milhão de metros quadrados de pavimentação foram executados em 55 municípios, representando um investimento de R$ 137 milhões.

