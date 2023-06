Evento na Estácio Sergipe trata sobre a importância da Nutrição

Atividade gratuita e aberta ao público acontece na próxima segunda-feira (12)

Na próxima segunda-feira (12), o Centro Universitário Estácio em Sergipe promove evento voltado a discutir a importância da Nutrição no processo de ensino e aprendizagem. Com o título “Alimentação e sua influência no processo de ensino e aprendizagem: O que temos de evidências?”, a palestra ministrada pelo professor Valter Costa, nutricionista e coordenador do curso de Nutrição da instituição, tem como objetivo mostrar a importância da especialidade, nas diferentes fases do ciclo de vida, para o aprendizado.

“Os conhecimentos que serão explanados são de extrema importância para estudantes e profissionais da área da saúde e educação”, explica o palestrante. A programação contará ainda com uma apresentação performática do Grupo de Pesquisas e Estudos em Ciência do Comportamento Alimentar (GPECCA).

Serviço

O que? Palestra “Alimentação e sua influência no processo de ensino e aprendizagem: O que temos de evidências?”, com o professor e nutricionista Valter Costa;

Quando? 12 de junho, segunda-feira, às 19h30;

Onde? Campus da Estácio em Aracaju. Rua Teixeira de Freitas, 10, Salgado Filho. 49020-530;

Evento gratuito e aberto ao público externo.

