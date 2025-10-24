Evento promove plantio de 110 mudas em Itabaiana e consciência ambiental em ação Pré-COP 30

Enquanto o mundo se prepara para a COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o interior de Sergipe se adianta. O Movimento Vibe Verde, iniciativa criada por moradores de Itabaiana, realiza no dia 26 de outubro um grande evento de mobilização que unirá a população, poder público e empresas para o plantio de mais de 110 mudas de espécies nativas e frutíferas em áreas urbanas, colocando a biodiversidade e a consciência ambiental no centro das discussões sobre o clima.

O projeto surge como uma ação pré-COP, convidando a cidade – já conhecida por suas belezas naturais, como o Parque Nacional da Serra de Itabaiana – a trazer mais verde para a zona urbana. Idealizado por Tiago Andrade, Anny Melo e Rafael Corcínio, em parceria com Tito Garcez, diretor do Instituto Santuário da Mata, o Vibe Verde busca reflorestar o urbano e transformar a relação das pessoas com o meio ambiente. Programação:

• Data: Domingo, 26 de outubro.

• Horário: 15h30.

• Atividades: Plantio de 100 mudas em pontos estratégicos, com espécies como Ipê (branco, amarelo e rosa), Pau-Brasil, Pata-de-Vaca, Cajueiro e Pitanga, que oferecem sombra e alimento. O evento contará ainda com palestras de educação ambiental, música com DJ Budah Moderno e show com Thais Voices, além de lanche, reforçando que “cuidar do planeta começa no quintal de casa”. O Movimento Vibe Verde une sociedade civil, poder público e iniciativa privada em um propósito comum de criar um futuro mais verde e consciente.

Tiago Andrade – Movepix®️ – Organização do evento