Evento promovido pelo Inovase debate inovação nas contratações públicas

O Caju Hub, em Aracaju, recebeu na quinta-feira, 4, um importante encontro sobre Contratação de Inovação no Setor Público, reunindo procuradores, gestores municipais, representantes do governo e especialistas na área. A iniciativa, promovida pelo Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), em parceria com a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), teve como objetivo disseminar conhecimento e incentivar a modernização das compras públicas.

O evento contou com a participação de Bruno Portela, procurador federal e professor, e Breno Alencar, especialista em inovação e legislação aplicada ao setor público. Durante as palestras e painéis, os convidados compartilharam insights sobre como tornar as contratações públicas mais estratégicas e eficientes, aproveitando as oportunidades oferecidas pelo Marco Legal da Inovação.

Procurador federal e cofundador da Inovas Soluções Inovadoras, Bruno Portela ressaltou a importância da inovação como um mecanismo para aprimorar a gestão pública e atender melhor às necessidades da sociedade.

“Hoje apresentamos um amplo debate sobre inovação no setor público, abordando as possibilidades e alianças estratégicas para fortalecer esse ecossistema. Discutimos como utilizar a legislação vigente para impulsionar soluções inovadoras dentro da administração pública, garantindo segurança jurídica e eficiência na execução de políticas públicas”, afirmou.

O encontro proporcionou não apenas aprendizado teórico, mas também experiências práticas sobre metodologias inovadoras. Rafael Cuba, consultor da Innovc e professor da PUC-Rio e da FGV, destacou a necessidade de estruturar uma cultura de inovação dentro do setor público.

“Quando falamos sobre cultura de inovação, não estamos apenas tratando de tecnologia, mas de um conjunto de ferramentas e processos que geram valor real para a sociedade. Hoje experimentamos conceitos como o design thinking e discutimos como um olhar mais estratégico para pessoas, processos e tecnologia pode transformar a gestão pública”, explicou.

A capacitação voltada às compras públicas inovadoras também foi um dos destaques do evento. Karina Calasans, coordenadora de compras do município de Lagarto, enfatizou a relevância do workshop para aprimorar os processos administrativos locais.

“Esse encontro trouxe insights valiosos sobre como podemos modernizar nossas aquisições e implementar soluções mais inovadoras. Levo para Lagarto uma bagagem importante para aplicarmos melhorias em nossas compras públicas”, destacou.

Inovase: promovendo inovação com impacto

O Inovase tem se consolidado como um agente fundamental no fortalecimento do ecossistema de inovação do estado, promovendo eventos, capacitações e parcerias estratégicas.

A gestora de inovação do Inovase e do Caju Hub, Gabriela Rezende, ressaltou que a proposta de eventos como esse vai além da capacitação técnica, promovendo uma mudança de mentalidade dentro das instituições públicas.

“Estamos falando de uma transformação no olhar e na execução dos projetos de inovação dentro do setor público. Procuradores, órgãos reguladores e prefeituras precisam entender que há caminhos viáveis e seguros para adotar soluções inovadoras. O debate de hoje, por exemplo, foi essencial para fortalecer essa visão e impulsionar novas parcerias”, afirmou.

Segundo Thales Carvalho, superintendente de inovação da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplan), a iniciativa reflete um esforço contínuo para tornar Sergipe referência em inovação.

“Estamos trazendo conhecimento e gerando capital intelectual para que Sergipe possa se destacar nos ecossistemas de inovação. A parceria entre setor público e privado é essencial para impulsionar soluções inovadoras que realmente transformem a gestão pública e a vida das pessoas”, ressaltou.

Obará Comunicação Integrada