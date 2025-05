EVENTO REUNIRÁ PECUARISTAS DE SE E OUTROS ESTADOS DO NORDESTE PARA DEBATER DESAFIOS DA PECUÁRIA DE CORTE

Pecuaristas de todo o Nordeste têm um encontro marcado no Centro de Convenções de Maceió (AL), nos dias 16 e 17 de maio, quando acontece o Workshop Expedição Encorte 2025, um dos principais eventos técnicos da pecuária de corte da região. Com uma programação repleta de palestras com importantes especialistas, a iniciativa marcará a etapa final da Expedição Encorte – ação inédita que percorreu mais de 100 propriedades rurais em Sergipe, Alagoas e Pernambuco para mapear a realidade do setor. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site encorte.com.br.

Realizado pela empresa alagoana Start Soluções no Agronegócio, o evento está em sua oitava edição e marca um novo formato do tradicional Encontro de Pecuária de Corte do Nordeste (Encorte). O objetivo principal é fomentar o desenvolvimento do setor por meio de ações de networking, encontros de negócios e, sobretudo, palestras e mesas-redondas com especialistas renomados. A expectativa para este ano é reunir 600 participantes, entre produtores, especialistas e empresas de diferentes estados.

“O Encorte é um evento técnico, mas também um momento único de troca de experiências e de conexão entre quem realmente vive a pecuária de corte no dia a dia. As palestras são pensadas para trazer conteúdo prático, que possa ser aplicado diretamente nas propriedades rurais, e o networking abre portas para parcerias, negócios e novos aprendizados. É um ambiente de total imersão em aprendizado, inovação e construção de soluções para os desafios do setor”, destaca Marcelo Araújo, diretor da Start Soluções no Agronegócio e um dos organizadores do evento.

Entre os diversos temas que serão discutidos estão as perspectivas para o preço da arroba, estratégias de negociação na pecuária, novas tecnologias de manejo de pastagem com imagens de satélite, liderança transformacional no agronegócio, sucessão familiar e ferramentas de gestão na atividade rural. Também serão abordadas tendências como o uso de capins híbridos e relatos inspiradores de produtores que alcançaram altos índices de produtividade.

Apresentação de dados

Uma das grandes novidades da edição, a apresentação dos dados da Expedição Encorte, promete trazer um panorama inédito acerca da pecuária de corte no Nordeste. A expectativa é que os dados tragam maior visibilidade às estatísticas da pecuária nordestina, além de subsídios para a formulação de políticas públicas e investimentos estratégicos.

“Temos um cenário extremamente otimista, tanto em propriedades que já estão em patamares avançados, quanto em áreas com grande potencial de crescimento. Embora a produção no Nordeste não seja pequena, ainda é tratada como se fosse. Uma distorção que precisa ser corrigida com informação e articulação. E essa é a grande oportunidade de demonstrarmos, com base em dados reais, que a pecuária nordestina tem força e um caminho sustentável a seguir”, destaca Marcelo Araújo.

Inscrições

As inscrições para o Workshop Encorte 2025 seguem abertas no site: encorte.com.br. Para mais informações, basta entrar em contato por meio dos números (82) 99632-3523 e (82) 99949-3472.

